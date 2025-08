Emotiva marcha en memoria de Jorge Anachuri: una despedida de amor y recuerdo

Los familiares de Jorge Omar Anachuri, el hombre de 68 años desaparecido el 25 de julio y visto por última vez con Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, marcharon este miércoles por su abuelo. " Es un ángel que nos acompaña desde el cielo, no era un indigente, era una persona discapacitada, un niño en cuerpo de adulto", expresaron sus seres queridos. La caminata fue concebida como un velorio a cielo abierto, un duelo colectivo para recordar y acompañar su memoria.

Norma, una vecina presente en la marcha, comentó: "También he visto amigos de él, amigos vecinos, y toda la familia está reunida. También tenemos dos o tres parientes de los otros desaparecidos". Sobre la terrible situación que rodea la desaparición, añadió con pesar: "Lamentablemente un hombre despiadado, pervertido, quizás de una secta".

Daniela, sobrina de Jorge, expresó con emoción: "También despidiendo a mi tío, recordando por el transitar que vamos a tener en el barrio. Los lugares que él transitaba como su última caminata en homenaje a él. Nada más recordarlo con todo el amor, con todo el cariño que le teníamos". Subrayó además: "Él no es indigente. Él es un discapacitado, es un niño. Un hombre, un abuelo, como decían las chicas. Él no es de situación de calle. Él tiene su familia. Lo amamos todos. Él ha sido el amor de sus papás, porque ya no están ellos aquí en este terreno. Pero él ha sido todo para nosotros".

Despedida a Anachuri

Contexto de la desaparición y la causa judicial

Jorge Omar Anachuri fue visto por última vez el 25 de julio cuando se subió a un taxi acompañado por Matías Jurado, imputado por homicidio agravado y acusado de ser un asesino en serie que atacó a personas en situación de calle en Jujuy. La familia espera los resultados de los análisis forenses que confirmen oficialmente su destino, mientras continúa la búsqueda de justicia y verdad. La marcha simboliza también un llamado al recuerdo y la dignidad de quienes sufren violencia y abandono social.