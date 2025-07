Confirmado: Rodrigo De Paul se muda a Inter Miami y será compañero de Lionel Messi

El traspaso se negoció por una cifra menor a la cláusula de rescisión —estimada en 15 millones de euros— ya que Inter Miami no estaba dispuesto a pagar ese monto completo. Aunque no se difundieron los números oficiales, se sabe que ambas partes llegaron a un acuerdo para concretar el pase de inmediato. De hecho, De Paul no hará la pretemporada con Atlético y se sumará en las próximas semanas al equipo que dirige Gerardo Martino.