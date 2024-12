El divertido cruce entre Dibu Martínez y Rodrigo De Paul que es furor entre los fanáticos. 

Emiliano Dibu Martínez , el arquero de la Selección argentina y del Aston Villa, protagonizó una curiosa situación en las redes sociales que no tardó en viralizarse. Rodrigo De Paul no se la dejó pasar y causó furor entre los fanáticos.

Emiliano Dibu Martínez tuvo un 2024 soñado con la Selección Argentina y Aston Villa donde no solo logró la obtención de la Copa América sino que también fue galardonado por segunda vez en su carrera como el mejor arquero del mundo, tanto por los premios The Best de la FIFA como en la ceremonia del Balón de Oro de France Football.

image.png

No todas fueron buenas para el marplatense, ya que en su afán de inmortalizar su año en redes sociales se despidió del próximo y Rodrigo De Paul no tardó en marcarle el error. Mientras el mundo recibe el 2025, ese no es el caso del Dibu, quien ya se despidió del inminente año nuevo por error al compartir sus doce postales preferidas del 2024; dentro de las cuales no faltaron sus fotos con la Copa América tras gritar campeón en Estados Unidos.