En 2025, hubo casi 400 mil robos en Argentina: los datos de Jujuy

Imagen ilustrativa.

Los hechos de robos y tentativa de robo bajaron en Argentina durante 2025 y Jujuy acompañó esa tendencia, según el informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), elaborado por el Ministerio de Seguridad Nacional con datos aportados por las jurisdicciones del país.

A nivel nacional, el reporte marcó 399.676 hechos de robo y tentativa de robo durante 2025, contra 506.927 registrados en 2024. La tasa pasó de 1.094,8 a 861,6 cada 100 mil habitantes,.

Qué pasó con los robos en Jujuy En Jujuy, el informe registró 5.282 hechos de robo y tentativa de robo en 2025. El año anterior habían sido 6.075.

La tasa provincial también descendió: pasó de 760,6 casos cada 100 mil habitantes en 2024 a 659,6 en 2025. Si bien el indicador quedó por debajo del año anterior, el dato muestra que los robos siguen siendo uno de los delitos contra la propiedad con mayor presencia en las estadísticas oficiales.

image Robos en Argentina. El dato que preocupa Aunque el total de robos bajó, el informe advierte un crecimiento en los robos agravados por lesiones o muertes. A nivel nacional, ese tipo de hechos pasó de 5.709 casos en 2024 a 8.293 en 2025, con una suba del 45,3%. En cambio, los robos simples bajaron 22,3% y las tentativas de robo, incluidas las agravadas, cayeron 17,5%. El informe aclara que parte de las variaciones debe leerse con cautela por cambios metodológicos y mejoras en los sistemas de información, especialmente en Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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