La gran influencia de Manuel Belgrano en Jujuy: la historia que lo une con los jujeños

La historia de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano quedó profundamente ligada a Jujuy a partir de su participación en momentos decisivos de las luchas por la independencia, como la conducción del Éxodo Jujeño y el reconocimiento al valor demostrado por su pueblo. Ese vínculo se recuerda cada 20 de junio, cuando se conmemora el Día de la Bandera y el paso a la inmortalidad del prócer.

Jujuy. Promesa a la Bandera: familias acompañaron a los alumnos de cuarto grado de la Escuela Normal

Jura y promesa a la Bandera: cuál es la diferencia

Fue en Jujuy y junto a los jujeños donde Belgrano, nacido el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, vivió algunos de los episodios más importantes de su trayectoria. Así como la historia provincial no podría narrarse sin su figura, la vida del creador de la Bandera tampoco podría contarse sin los tiempos de sacrificio y felicidad compartidos con los habitantes de estas tierras.

Como líder de la revolución independentista que derrumbó el poderío español en el Virreinato del Río de la Plata y dio paso a una nueva nación, Belgrano condujo el Éxodo Jujeño en 1812.

Aquella acción abrió la posibilidad de las victorias de Tucumán y Salta, que permitieron sostener el movimiento revolucionario luego de la derrota de Huaqui, cuando la causa parecía perdida.

Testimonios de la época coinciden en señalar que, durante los días de desilusión, odio y miedo que atravesaba Jujuy en 1812, Belgrano logró alentar el espíritu de una parte importante de la población. A pesar de ser un forastero, transmitió confianza en la causa patriota y esperanza en un nuevo orden basado en la libertad y la igualdad.

image

La decisión de acompañar al pueblo jujeño

Otro de los gestos que fortaleció el vínculo con Jujuy fue su decisión de no abandonar a la población ante el avance realista.

La orden de “tierra arrasada” y retirada impartida por el Gobierno de Buenos Aires no contemplaba que los civiles se desplazaran junto al Ejército. Sin embargo, la determinación tomada en aquellos días de 1812 quedó grabada en la historia provincial.

Luego de las victorias de Tucumán y Salta, Manuel Belgrano regresó a Jujuy en 1813 para preparar a su ejército y continuar la lucha contra los realistas en el Alto Perú.

Embed - El Éxodo Jujeño. Felipe Pigna

Los reconocimientos de Belgrano a Jujuy

Durante esa etapa, el general expresó su afecto y reconocimiento hacia el pueblo jujeño a través de dos importantes obsequios.

Por un lado, donó parte del premio que le había otorgado la Asamblea del Año XIII para la creación de una escuela de primeras letras. Además, entregó la Bandera Nacional de nuestra Libertad Civil en reconocimiento al honor y al valor demostrado por los hijos de Jujuy durante las victorias obtenidas.

A partir de las graves derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, ocurridas en 1813, el vínculo entre Belgrano y los jujeños se volvió más distante por las circunstancias, aunque permaneció vigente.

A comienzos de 1814, luego de ser vencido en el Alto Perú, el general atravesó nuevamente suelo jujeño en su marcha hacia Tucumán junto a los restos del Ejército. Allí entregaría el mando a José de San Martín.

image

Una doble conmemoración cada 20 de junio

La historiadora Anahí Gareca destacó que la fecha no solo recuerda la creación de la enseña patria, sino también el fallecimiento de uno de los principales protagonistas de la independencia.

“El 20 junio es una doble conmemoración, día de la bandera pero nos tiene que llevar al hecho del paso de la inmortalidad de Belgrano”, explicó.

Embed - ANAHÍ GARECA - Profesora de Historia - Día de la Bandera

En ese contexto, convocó a argentinos y jujeños a embanderar sus casas y remarcó la importancia que tuvo el prócer en la historia provincial.

Este general tiene un gran influencia en Jujuy. Este general tiene un gran influencia en Jujuy.

La creación de la Bandera Argentina

Belgrano creó la Bandera el 27 de febrero de 1812, aunque en aquel momento no podía imaginar el lugar que ocuparía posteriormente como símbolo nacional.

Según explicó la historiadora, debieron pasar muchos años para que los argentinos construyeran una identidad alrededor de la Bandera Argentina.

Es el creador de la bandera, la crea el 27 de febrero de 1812, pero no se imagina lo que va a ocurrir después. Es el creador de la bandera, la crea el 27 de febrero de 1812, pero no se imagina lo que va a ocurrir después.

La consolidación oficial de la fecha llegaría mucho tiempo más tarde. “En 1938 recién se impone el 20 de junio como fecha patria”, indicó Gareca. Además, resaltó que el día del primer izamiento de la bandera fue el 27 de febrero de 1812.