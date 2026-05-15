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15 de mayo de 2026 - 21:20
Jujuy.

Este sábado habrá un festival en Alto Comedero por el Día de la Familia

La propuesta se desarrollará de 15 a 18 horas en el Multiespacio e incluirá juegos, actividades recreativas, música, espacios saludables y presentaciones artísticas.

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Federico Franco
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La actividad tendrá lugar de 15 a 18 horas en el Multiespacio y contará con una propuesta pensada para todas las edades, con juegos, música, actividades recreativas, espacios saludables y distintas iniciativas para compartir en comunidad.

Una jornada para fortalecer vínculos

Según informaron desde el municipio, el objetivo central del festival será promover espacios de encuentro, integración y participación entre vecinos de distintas edades.

En ese marco, se organizarán propuestas orientadas al fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios, con una mirada amplia e inclusiva sobre el concepto de familia.

Juegos, concursos y estaciones temáticas

Entre las actividades previstas habrá concursos en redes sociales, estaciones temáticas, juegos participativos y presentaciones artísticas.

Además, se desarrollará una dinámica de “pasaporte saludable”, a través de la cual las familias podrán recorrer distintas estaciones y acceder a herramientas vinculadas a la convivencia, la comunicación y los hábitos saludables.

Participarán distintas áreas municipales

Del festival formarán parte diferentes áreas de la Municipalidad, entre ellas equipos de salud, educación, adultos mayores, Centros de Participación Vecinal y Centros Integradores Comunitarios.

Desde la organización remarcaron que esta articulación territorial busca seguir fortaleciendo los espacios comunitarios y recreativos en Alto Comedero.

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