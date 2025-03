Mauricio Macri anticipó que no será candidato en las próximas elecciones y criticó al Gobierno

El expresidente Mauricio Macri aseguró que este año no será candidato a senador en las elecciones nacionales de octubre próximo . Lo enfatizó durante una charla organizada por la Bolsa de Comercio de Córdoba. “No es mi idea, prefiero estar ayudando a otros para que tomen la posta”.

El líder del PRO contó cómo se fue deteriorando la relación con Javier Milei y criticó la gestión del Gobierno de la Libertad Avanza. “Hace rato que no hay milanesas, se interrumpieron antes del verano” , sorprendió Macri frente a un auditorio de empresarios cordobeses.

Cuando habla de milanesas alude a las comidas que solían compartir con el actual presidente en los primeros meses de gobierno, y dijo que la relación rota está vinculada a la falta de respuestas del gobierno frente a cuestiones que se acordaron en esas comidas y luego no se concretaron.

Macri y Milei analizan hacer un acuerdo de cara a las elecciones 2025. Javier Milei y Mauricio Macri (Archivo)

“Hay un montón de cosas que acordamos en esta línea de reforzar su capacidad de gobierno y la institucionalidad, pero después no sucedieron porque él tiene un entorno que no lo convalidó”, introdujo Macri. “Me habló de un proyecto de país que a mí me entusiasma y eso lamentablemente cuando él después lo bajó al triángulo de hierro que lo rodea se transformó en un proyecto de poder”. Para Macri el “triángulo de hierro” lo integran la hermana del mandatario nacional y secretaria general, Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.

“En un proyecto de poder te cerrás, querés abarcar todos los botones, querés tener el control de todo y eso se convierte en un proceso en el que escuchás menos, te encerrás y te ponés intolerante a la crítica”, disparó Macri.

Macri dijo que es difícil que haya boletas compartidas en las elecciones de este año, y dijo que en las siete provincias donde ya hubo cierre de listas la Libertad Avanza se opuso a compartir sello con el partido amarillo.

Mauricio Macri y la relación con LLA

“El Presidente lo primero que me propuso fue la famosa fusión. Yo le dije que antes de casarte tenés que tener cierta intimidad... Y el trabajar juntos nunca existió. Lo único que pasó es que tuvimos que rescatarlos cada vez que estuvieron al borde del abismo para que el país no se vaya al demonio”, lanzó.

“Son 5 veces que el PRO evitó una crisis económica mayúscula en la Argentina: fue con la Ley Bases, sosteniendo el DNU, el veto 1, el veto 2 y hace pocos días dándole el DNU para negociar por el FMI”, afirmó Macri. El líder del PRO prometió así “seguir sosteniendo este cambio y no permitiendo ningún tipo de desestabilización que se quiera llevar puesto al gobierno del presidente Milei”.

Reunión de Javier Milei con Mauricio Macri Reunión de Javier Milei con Mauricio Macri

“Ni siquiera nos llamaron una vez a una reunión. La verdad que el “todo o nada” se redujo a la provincia de Buenos Aires y tampoco hubo ninguna conversación. Fue una foto. María Eugenia (Vidal) tiene razón: si Karina Milei y la Libertad Avanza piensan que su enemigo es el PRO, están equivocados, su enemigo es el populismo”, subrayó.

“El plan económico no es un hecho aislado, uno está buscando como bien final que engloba todo recuperar la confianza. Si hay confianza, hay gente que abre una fábrica y ese conjunto de gente está en las instituciones”, detalló Macri.

"Él se desentiende de demasiadas cosas"

“Es una preocupación que tengo y que la hablé con el Presidente, con quien tenemos una linda relación personal y hemos hablado de los conflictos que tuvimos ambos con nuestros padres, que eran especiales, pero eso no quita que le he dicho todas estas cosas”, dijo Macri.

“Él se desentiende de demasiadas cosas. Hay que delegar y formar equipos, pero una cosa es empoderarlos y otra muy distinta es distenderse. Él no puede estar un año y medio hablando de su vocación de trabajar en conjunto con el PRO y haber logrado cero porque la hermana, a quien él llama jefe, le dice que no. Es inusual”, cerró.