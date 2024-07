Mauricio Macri pidió al Gobierno que pague la coparticipación a la Ciudad

El reclamo específico de Macri se centró en la deuda de coparticipación que la Nación tiene con la Ciudad de Buenos Aires: "No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", subrayó el ex mandatario.

Macri concluyó su mensaje con un llamado a la ejemplaridad gubernamental: "El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos".

La deuda de Nación con la Ciudad por la coparticipación

La controversia sobre la coparticipación se originó tras una medida cautelar del Gobierno porteño, que llevó a la Corte Suprema a ordenar un aumento del 1,4% al 2,95% en el porcentaje de fondos coparticipables del Gobierno nacional a la gestión porteña. Sin embargo, hasta la fecha, la administración de la Ciudad no ha recibido los fondos correspondientes.

Néstor Grindetti, jefe de Gabinete porteño, señaló que han pasado más de 550 días desde el fallo de la Corte y que la Ciudad aún no ha recibido dinero: "A valores de hoy, la Ciudad está dejando de percibir 88 mil millones de pesos por mes", aseguró durante su informe de gestión frente a la Legislatura porteña. "Ya pasaron 6 meses del nuevo Gobierno: venimos pidiendo con firmeza que se acate el fallo", añadió el ex candidato a gobernador de la Provincia.

Gustavo Sáenz le contestó

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se volcó en redes sociales y le contestó al ex presidente: "Habla del sacrificio que están haciendo todos los argentinos, pero solo pide que se resuelva y se pague a Capital Federal", dijo.

"Si no hay plata, no hay para nadie. No niego la legitimidad del reclamo pero si lo sectario y excluyente del mismo. Lamentablemente las provincias no tenemos ningún pariente expresidente que acompañe y apoye nuestros reclamos", agregó.

Gustavo Sáenz Gustavo Sáenz le contestó a Mauricio Macri.

