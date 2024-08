Veto.. Javier Milei contra Macri: "O no maneja la tropa o no entienden el daño que hacen"

Javier Milei apuntó contra el Pro y Mauricio Macri por el apoyo de los senadores de ese partido a la reforma jubilatoria. "O no maneja la tropa o la tropa no entiende el daño que están haciendo" , dijo el Presidente sobre el líder del partido.

El enojo del Jefe de Estado se da luego que los senadores del PRO votaron a favor de la nueva fórmula jubilatoria aprobada por los Senadores que responden al ex presidente, más allá que Macri apoyó el veto a la norma. "Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei" , escribió Macri en un posteo de X.

Milei consideró que "lo que dice el tuit está en franca oposición a lo que hicieron sus legisladores (porque) todos los senadores votaron este delirio", dijo y agregó: "No es un problema mío, es algo que tienen que resolver puertas adentro en Juntos por el Cambio. A mí me votaron para gobernar y resolver los problemas de la Argentina", dijo en radio Rivadavia.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que la relación de Milei con Macri es impecable. "El Presidente ya repitió incansablemente que la relación con Macri es muy buena. Pregúntenle a Macri. No es un tema en el que tengamos que opinar ni en el que nos tengamos que meter", señaló el portavoz.

"Entiendo que el tuit de Macri fue bastante claro. La relación entre ellos es impecable. Lo que pasa dentro del PRO o lo que pasa en el liderazgo de Macri con los representantes en el poder legislativo de su espacio es un tema del Macri con su partido y con la gente que él trabaja. No es un tema nuestro o un tema en el que podamos opinar", dijo el funcionario.

El otro reclamo de Milei a Macri

El Presidente criticó al ex presidente por su rechazo al aumento de fondos para la SIDE. " Sus explicaciones no me resultaron satisfactorias", señaló al revelar detalles de la reunión que mantuvieron en Olivos, tras el rechazo en Diputados al DNU que le otorgó $ 100.000 millones de pesos en fondos reservados al organismo de inteligencia.

"Estuve reunido aquí en Olivos y me dio las explicaciones y no me resultaron satisfactorias", señaló Milei en una entrevista con LN+. "Están soslayando que Argentina ha recibido dos tremendos atentados y quien fue responsable de esos atentados volvió a amenazar al país", señaló el jefe del Estado.

