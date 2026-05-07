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7 de mayo de 2026 - 13:30
País.

Programa Eco Barrios en Acción: en qué consiste y cómo participar

Se trata de una iniciativa de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. El objetivo es fortalecer la conciencia ambiental y fomentar hábitos sostenibles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
“Eco Barrios en Acción” un programa para promover la separación de residuos en la ciudad.

“Eco Barrios en Acción” un programa para promover la separación de residuos en la ciudad.

Con el fin de reforzar la educación ambiental y promover hábitos más responsables dentro de la comunidad, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy activó el programa “Eco Barrios en Acción”, una propuesta para incentivar la separación de residuos desde los hogares e impulsar el desarrollo de la economía circular en diferentes zonas.

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La fase inicial del programa se lleva adelante en el barrio 1° de Marzo y en sectores de Gorriti, donde distintos equipos de la Municipalidad ya realizan tareas en territorio junto a residentes, comerciantes y organizaciones de la zona.

La primera etapa se desarrolla en el barrio 1° de Marzo y parte de Gorriti, donde equipos municipales ya trabajan de manera territorial junto a vecinos, comerciantes e instituciones.

Trabajo territorial en los barrios y articulación comunitaria

En ese contexto, el director de Economía Circular, Marcelo Molina, detalló: “Estamos lanzando esta campaña”, “en la zona del barrio 1° de Marzo” y parte de Gorriti, con el objetivo de concientizar y educar a la comunidad sobre la correcta separación de los residuos”.

En la misma línea, amplió el alcance de la iniciativa y el trabajo conjunto con distintos actores del territorio: el funcionario señaló que desde la Dirección de Economía Circular se impulsa esta campaña en coordinación con el centro vecinal, además de invitar a los comercios de la zona a participar activamente.

El director de Economía Circular, Marcelo Molina.

Según explicó, se realizarán instancias de capacitación ambiental enfocadas en la correcta separación de residuos como plásticos, cartón, papel y latas, detallando también su adecuada disposición y tratamiento.

Por otra parte, Marcelo Molina subrayó la relevancia de incorporar a los recuperadores urbanos dentro del esquema de trabajo. En ese sentido, indicó que se está convocando a quienes realizan tareas de recolección independiente con el objetivo de integrarlos al circuito formal y, al mismo tiempo, generar alternativas de inclusión laboral que mejoren sus condiciones económicas.

Cierre con recolección de residuos y participación vecinal

La iniciativa dio inicio el lunes 4 de mayo y, en una primera etapa, se prevé que continúe hasta el viernes 8. En el marco de las actividades por el Mes Mundial del Reciclaje, la propuesta culminará con una jornada dedicada especialmente a la clasificación y recolección de residuos inorgánicos.

Jujuy tendrá una jornada de reciclaje.

El centro de recepción de materiales estará situado en la intersección de Párroco Marshke y Los Andes, donde los vecinos podrán llevar residuos previamente limpios y secos, como papel, cartón, envases plásticos y latas de aluminio. La recepción se realizará el viernes 8, en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 13 a 18.

Una campaña para promover la separación de residuos en la ciudad.

Para cerrar, el funcionario hizo un llamado a la participación de la comunidad, destacando el carácter colectivo de la iniciativa.

Señaló que se está llevando adelante un trabajo casa por casa en conjunto con el centro vecinal y los comerciantes de la zona, al tiempo que alentó a los residentes a involucrarse en esta propuesta orientada a la mejora del entorno y la calidad ambiental entre todos los actores del barrio.

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