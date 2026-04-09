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Diputados aprobó la reforma en la Ley de Glaciares

Con la presencia de 129 legisladores, el oficialismo logró reunir el quórum necesario y habilitó el inicio de la sesión destinada a otorgar sanción definitiva al proyecto. Acompañaron la apertura no solo los diputados libertarios, sino también representantes del PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y parte del bloque Unidos. Dentro de este último espacio, dieron quórum Jorge Rizzotti, Ignacio Aresca, José Núñez, Sergio Capozzi, Alejandra Torres y su titular, Gisella Scaglia.

El respaldo al proyecto se consolidó durante la votación, que arrojó un resultado más amplio que el observado al inicio del debate. Tras varias horas de discusión en el recinto, y ya entrada la madrugada, el tablero reflejó 137 votos afirmativos frente a 111 negativos, lo que permitió convertir la iniciativa en ley.