jueves 09 de abril de 2026
9 de abril de 2026 - 07:03
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Diputados aprobó la reforma en la Ley de Glaciares

La reforma de la Ley de Glaciares llegó a Diputados con respaldo del oficialismo y fuerte rechazo opositor. El Gobierno reunió los votos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Ley de Glaciares.

Ley de Glaciares.

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La iniciativa ya contaba con media sanción del Senado y era impulsada por La Libertad Avanza junto a bloques aliados, en medio de una fuerte polémica por sus posibles consecuencias ambientales y por el rechazo expresado por sectores ambientalistas durante las audiencias públicas realizadas a fines de marzo.

Embed - EN VIVO | LEY DE GLACIARES: El debate en Diputados

En vivo minuto a minuto:

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Diputados aprobó la reforma en la Ley de Glaciares

Con la presencia de 129 legisladores, el oficialismo logró reunir el quórum necesario y habilitó el inicio de la sesión destinada a otorgar sanción definitiva al proyecto. Acompañaron la apertura no solo los diputados libertarios, sino también representantes del PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y parte del bloque Unidos. Dentro de este último espacio, dieron quórum Jorge Rizzotti, Ignacio Aresca, José Núñez, Sergio Capozzi, Alejandra Torres y su titular, Gisella Scaglia.

El respaldo al proyecto se consolidó durante la votación, que arrojó un resultado más amplio que el observado al inicio del debate. Tras varias horas de discusión en el recinto, y ya entrada la madrugada, el tablero reflejó 137 votos afirmativos frente a 111 negativos, lo que permitió convertir la iniciativa en ley.

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Rechazo opositor y advertencias

Desde la oposición, distintas figuras anticiparon su voto negativo. El diputado Martín Lousteau advirtió sobre el impacto a largo plazo de la reforma: “Equivocarnos acá afecta el futuro y a millones de habitantes”.

Por su parte, el ex ministro de Educación Nicolás Trotta cuestionó el enfoque del Gobierno: “No se van a generar más inversiones poniendo en riesgo nuestro ambiente”. Las críticas también apuntaron al proceso legislativo.

La diputada rionegrina Adriana Serquis denunció que la mayoría de las voces inscriptas para exponer no fueron escuchadas y acusó al oficialismo de priorizar intereses mineros.

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El oficialismo defiende la iniciativa

Desde el oficialismo, el diputado José Peluc fue el encargado de abrir el tratamiento y responder a los cuestionamientos opositores. “Ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren”, sostuvo.

En la misma línea, el libertario Nicolás Mayoraz defendió el proyecto al asegurar que “la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles” y que la iniciativa permitirá impulsar economías regionales sin descuidar el ambiente.

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Tensión en la marcha de ambientalistas y partidos de izquierda

Durante la tarde del miércoles, mientras Diputados debate la Ley de Glaciares, hay tensión en la marcha de ambientalistas y partidos de izquierda que protestan contra la iniciativa.

Los efectivos policiales intentan que los manifestantes no corten la calle y se suban a la vereda.

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Mociones para interpelar al Gobierno

Diputados opositores presentaron mociones de apartamiento del reglamento para interpelar al Gobierno por las causas judiciales de Manuel Adorni y el caso Libra. La diputada peronista Paula Penacca solicitó un apartamiento para hacer un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, investigado por la Justicia por sus viajes al exterior y propiedades presuntamente no declaradas. La moción fue rechazada, con 124 votos afirmativos y 118 negativos.

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Hay quórum y se debate la modificación de la Ley de Glaciares

El oficialismo logró alcanzar el quórum y se trata en la Cámara de Diputados la modificación de la Ley de Glaciares. Los libertarios reunieron el quorum reglamentario junto con sus aliados de Pro, la UCR y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), además de los referentes de provincias mineras, como San Juan y Catamarca, impulsores de los cambios ambientales.

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El oficialismo busca los votos

De cara a la sesión, el oficialismo cuenta con el respaldo de su bloque, además del apoyo de legisladores del PRO, la UCR, espacios provinciales y diputados ligados a gobernadores de distritos mineros o alineados con el Gobierno, como Catamarca, San Juan, Salta y Tucumán.

Según se indicó, el pedido de sesión especial reunió firmas que ubican la base en torno a los 127 diputados, apenas dos por debajo del quórum, aunque el oficialismo apuesta a sumar nuevas adhesiones para garantizar el tratamiento del proyecto.

En paralelo, el debate se dará en un clima político tenso, atravesado también por las denuncias de corrupción que involucran al jefe de Gabinete Manuel Adoni y al caso $Libra, temas que también podrían colarse en el recinto.

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El rechazo de la oposición y de sectores ambientalistas

Del otro lado, el peronismo, el Frente de Izquierda y otros sectores ya anticiparon su rechazo a la reforma. Argumentan que la iniciativa podría generar daños ambientales y cuestionan posibles vínculos entre empresarios mineros y funcionarios nacionales y provinciales.

La propuesta fue impulsada desde provincias cordilleranas con el objetivo de facilitar mayores inversiones en minería, en línea con el esquema de incentivos del RIGI.

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Qué cambia con la reforma de la Ley de Glaciares

El proyecto busca modificar aspectos centrales de la actual Ley 26.639, que protege los glaciares y el ambiente periglacial.

Entre los cambios más discutidos aparece la posibilidad de permitir actividades económicas, como la minería, en zonas periglaciares. Además, la iniciativa plantea limitar la protección a glaciares con “aporte hídrico relevante” y transferir facultades vinculadas al inventario a las provincias.

Estas modificaciones despertaron fuertes cuestionamientos por el eventual impacto que podrían tener sobre las reservas de agua y sobre el equilibrio ambiental en zonas sensibles del país.¿

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Qué es el ambiente periglacial y por qué es clave

Uno de los puntos centrales del debate es el ambiente periglacial, una zona cercana a los glaciares donde el suelo permanece congelado durante gran parte del año.

Estas áreas cumplen una función clave en la reserva y regulación del agua, ya que actúan como una especie de esponja natural que acumula y libera recursos hídricos de forma gradual hacia ríos y cuencas.

Por ese motivo, la ley vigente incluye al ambiente periglacial dentro de la protección ambiental y limita ciertas actividades extractivas que podrían afectarlo.

En el marco de esta discusión, cualquier cambio sobre ese punto es observado con atención, ya que podría tener efectos directos sobre la disponibilidad de agua en distintas regiones del país.

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