Diputados convocó a una sesión especial para pedir que Manuel Adorni explique su patrimonio

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este jueves a las 11 con el objetivo de debatir proyectos que buscan que Manuel Adorni rinda cuentas sobre su patrimonio. La iniciativa fue impulsada por distintos bloques opositores, que intentarán reunir el quórum necesario para habilitar el tratamiento en el recinto.

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El eje del debate será la situación patrimonial del jefe de Gabinete , luego de que legisladores de la oposición presentaran pedidos de interpelación y explicaciones públicas. Para abrir la sesión, la oposición deberá alcanzar los 129 diputados presentes , una cifra clave para obligar al oficialismo a discutir los proyectos.

Este jueves, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley que prevé bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

Los proyectos apuntan a que Adorni brinde explicaciones ante el Congreso sobre su patrimonio y responda preguntas vinculadas a su evolución económica. La oposición sostiene que el funcionario debe presentarse ante la Cámara para despejar dudas y dar precisiones en un ámbito institucional.

La convocatoria se da en un contexto de tensión política entre el oficialismo y los bloques opositores, que buscan instalar el tema en el recinto y forzar un pronunciamiento de los diputados.

El pedido se apoya en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que cualquiera de las dos cámaras del Congreso puede solicitar la interpelación del ministro coordinador. Esa instancia incluso podría derivar en una moción de censura y, en caso de aprobarse, en la remoción del funcionario.

Los cuatro proyectos del temario no cuentan con despacho de comisión, y si la oposición logra reunir el quórum, el objetivo será emplazarlos para que se debatan en las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, liderada por Giselle Castelnuovo. Deberían tener mayorías especiales, un escenario poco probable para la oposición.

La solicitud lleva las firmas de Esteban Paulón, de Provincias Unidas; de los integrantes de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro; de los radicales críticos Pablo Juliano, María Inés Zigarán y Mariela Coletta; y de Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda.

Aunque Unión por la Patria no se sumó, igualmente el jueves sus diputados bajarán al recinto. Según trascendió, el bloque liderado por Germán Martínez pretendía una sesión con un temario más amplio, que incluyera proyectos de impacto social para incentivar a diputados cercanos al Gobierno a sentarse en sus bancas y dar quorum.

Qué puede pasar este jueves

Si la oposición consigue quórum, Diputados podrá debatir los proyectos de interpelación y pedidos de informes. En caso contrario, la sesión fracasará y el tema quedará, al menos por ahora, sin tratamiento en el recinto.

La convocatoria será una nueva prueba de fuerza en el Congreso y marcará el nivel de acompañamiento que tienen los bloques opositores para avanzar sobre funcionarios del Gobierno nacional.