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12 de mayo de 2026 - 13:06
Política.

El Gobierno avanzó con la privatización de Transener, la principal transportadora eléctrica del país

La medida se oficializó este martes con la Resolución 673 en el Boletín Oficial. La privatización fue destacada por el Ministerio de Economía en X.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno nacional privatizó Transener, la mayor transportadora de electricidad del país.

El Gobierno nacional privatizó Transener, la mayor transportadora de electricidad del país.

El Gobierno nacional concretó la transferencia del 100% de las acciones de la empresa controlante de Transener al consorcio privado que presentó la oferta más alta en el proceso de licitación. La operación forma parte del plan oficial para avanzar con la privatización de Enarsa.

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En ese marco, el Ejecutivo adjudicó a un grupo empresario de capitales argentinos la totalidad del paquete accionario de Transener, principal compañía de transporte de electricidad del país, por un monto de 356 millones de dólares.

Privatización de Transener.

Formalización de la salida del Estado del control energético

La medida quedó formalizada este martes mediante la publicación de la Resolución 673 en el Boletín Oficial y fue destacada por el Ministerio de Economía a través de un mensaje en la red social X.

“El Estado se retira definitivamente de su participación en la empresa, abandona el rol empresario que nunca debería haber cumplido y le devuelve al sector privado la gestión e inversión en el transporte eléctrico”, destacó el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.

A través de la Resolución 673, el Gobierno otorgó a Genneia y al grupo Edison la totalidad del paquete accionario estatal en la firma controlante de Transener, es decir Citelec, sociedad que también cuenta con participación de Pampa Energía.

El Ejecutivo nacional transfirió la totalidad de las acciones de la controlante de Transener al consorcio empresario que hizo la mejor oferta en la licitación.

Transener opera una infraestructura clave dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el país de norte a sur, integrando una red que se extiende aproximadamente 3.700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz.

Un sistema de interconexión eléctrica estratégico nacional

Desde el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, señalaron que “la venta del paquete accionario que el Estado tiene en Citelec es un paso más en la privatización de activos y actividades de Enarsa”.

La operación de venta de la controlante de Transener, considerada un paso relevante dentro del esquema de privatización de Enarsa, se concretó a fines de abril. Entre los oferentes habilitados, la propuesta más elevada fue la del consorcio conformado por Genneia y Edison Transmisión, que presentó una oferta de US$356.174.811,78.

El Gobierno adjudicó a un consorcio empresario de capitales argentinos la totalidad de las acciones de Transener.

Ese monto superó ampliamente el valor base establecido para la licitación, fijado en US$206 millones. En total, las ofertas recibidas por el Ministerio de Economía alcanzaron los US$887 millones.

Aceleran la salida del Estado de Enarsa: los activos energéticos que aún conserva

Desde 2024, tras su incorporación en la Ley Bases como empresa totalmente privatizable, el esquema oficial impulsa la fragmentación y venta progresiva de Enarsa.

En ese proceso, el Gobierno fue desprendiéndose de distintas unidades de negocio de la compañía. A fines de 2024, Enarsa aún administraba alrededor de diez áreas vinculadas al gas y la energía eléctrica; en la actualidad, ese número se redujo a solo cuatro.

La decisión fue oficializada este martes con la publicación de la resolución 673 en el Boletín Oficial.

De este modo, hoy el Estado mantiene participación indirecta a través de Enarsa únicamente en los siguientes segmentos del sector energético:

UTE Escobar, en asociación con YPF, tiene a su cargo la operación del buque regasificador de gas natural licuado (GNL), cuya producción luego se incorpora al sistema energético nacional. El Ejecutivo había evaluado avanzar con la privatización del servicio, aunque finalmente esa iniciativa quedó en suspenso en un contexto de suba internacional de los precios del petróleo y el gas, vinculada a la tensión en Medio Oriente.

Además, el Estado mantiene participación mayoritaria en dos centrales de generación eléctrica: la central termoeléctrica Central Térmica San Martín, donde posee el 69%, y la central termoeléctrica Central Térmica Manuel Belgrano, con un 65% de participación.

El Gobierno nacional privatizó Transener.

También interviene a través de Enarsa Patagonia, que controla el 90% de la operación dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos en la región sur del país. Por último, posee participación en Vientos de la Patagonia I, un parque eólico ubicado en la provincia de Chubut, del que controla el 80%.

A este esquema se agregan las concesiones de represas hidroeléctricas en las que Enarsa mantiene participación. Tras la privatización de las centrales del Comahue a fines de 2025 por unos US$700 millones, el Gobierno ya proyecta avanzar con nuevas licitaciones para otros complejos hidroeléctricos ubicados en Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut.

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