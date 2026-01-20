martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 10:12
Riesgo.

Incendios en Chile: advierten que hay zonas aún inaccesibles y miles de afectados

Desde Concepción, un periodista chileno detalló a TodoJujuy la magnitud de los incendios forestales y las dificultades para evacuar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Incendios en Chile (12)

Chile atraviesa una nueva emergencia por incendios forestales en la zona centro-sur, particularmente en las regiones del Biobío y Ñuble. Hasta este lunes, el Gobierno reportó 19 personas fallecidas, 1.533 damnificadas y 325 viviendas destruidas, aunque la cifra podría aumentar “en el transcurso de la jornada” según autoridades del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Desde Concepción, el periodista chileno Rodrigo Pérez describió una situación marcada por el humo, los focos simultáneos y la dificultad para acceder a áreas rurales donde aún no hay conteo oficial de víctimas ni daños.

“Hay zonas en donde no se ha contabilizado todavía ni los damnificados ni tampoco los fallecidos. Esa cifra va a aumentar, y eso te lo doy firmado hoy día”, afirmó en diálogo con TodoJujuy.

El avance del fuego se vio acelerado por vientos de hasta 50 km/h, que fragmentaron el primer foco en múltiples frentes mediante las llamadas pavezas, restos incandescentes que viajan con el aire caliente y encienden otros sectores.

Incendios en Chile: intencionalidad bajo investigación

Si bien el origen del incendio inicial se vincula al contexto estacional del verano chileno, el Ministerio Público investiga una posible intencionalidad en el inicio de algunos focos.

“Más del noventa por ciento de los incendios forestales se inician por algún tipo de acción u omisión. Lo que se está estudiando ahora es un actuar doloso”, explicó Pérez. Hasta el momento no hay detenidos, pero la hipótesis está abierta.

El impacto humano: entre la vigilia nocturna y las pérdidas repetidas

Además del daño ambiental y material, la emergencia reactivó recuerdos de tragedias anteriores en la población chilena, con familias que vuelven a perder sus hogares en distintos puntos del país.

“Hoy hablaba con una persona que perdió todo en 2014 en Valparaíso y ahora está viviendo lo mismo en el sur. Pero no hay resignación: prácticamente nadie ha dormido. Durante la noche se vigila el avance del fuego”, relató.

Entre los afectados también surgieron denuncias sobre saqueos en algunas zonas evacuadas, lo que obligó a vecinos a permanecer en los alrededores de sus viviendas a pesar del riesgo.

Incendios en Chile (10)

Evacuación y protocolos en debate

Uno de los aspectos más críticos señalados por el periodista es la evacuación en zonas rurales y semirrurales. Chile posee un sistema oficial de alertas vía teléfono, pero no siempre hay rutas claras para salir.

“La gente recibe la orden de evacuar, pero no sabe hacia dónde. Está rodeada de bosque. En otros episodios, la mayoría de las víctimas ocurrió en el proceso de evacuación”, detalló.

Según explicó, vehículos atrapados, neumáticos incendiados y caminos bloqueados son factores recurrentes en regiones con interfaz entre bosque y áreas habitadas.

Embed - RODRIGO PEREZ - PERIODISTA DE CHILE

La mayor tormenta solar en más de dos décadas vuelve a poner en alerta a la Tierra.  
Ciencia.

Una tormenta solar histórica genera alertas y exhibe auroras inusuales en la Tierra

Por  Redacción de TodoJujuy

