lunes 16 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de febrero de 2026 - 08:35
Liga Profesional

Independiente Riv. (M) vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

En la previa de Independiente Riv. (M) vs Independiente, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 19 de febrero desde las 19:30 (hora Argentina) en el estadio Bautista Gargantini.

Independiente Riv. (M) vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El próximo jueves 19 de febrero, a partir de las 19:30 (hora Argentina), Independiente visita a Independiente Riv. (M) en el estadio Bautista Gargantini, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del Apertura.

Lee además
san lorenzo vs estudiantes (rc): previa, horario y como llegan para la fecha 6 del apertura

San Lorenzo vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
instituto vs atletico tucuman: previa, horario y como llegan para la fecha 6 del apertura

Instituto vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Así llegan Independiente Riv. (M) y Independiente

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

Independiente Riv. (M) fue derrotado en el Bautista Gargantini frente a Belgrano por 0 a 1 en el marcador. Previo a esta derrota, tiene una seguidilla de fechas sin perder en las que le han hecho 4 goles y ha marcado 7.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

Independiente viene de vencer a Lanús en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 empates. Además, marcó un total de 6 goles y 3 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de mayo, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Independiente se quedó con la victoria por 1 a 0.


Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Racing Club: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs River Plate: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Aldosivi: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Barracas Central: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Gimnasia: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs San Lorenzo: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Unión: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Instituto: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
Horario Independiente Riv. (M) e Independiente, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Lorenzo vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Instituto vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Defensa y Justicia vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Dep. Riestra recibirá a Newell`s por la fecha 5

Central Córdoba (SE) cayó derrotada ante Instituto por 2-0

Las más leídas

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy
Estafa.

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy

(Imagne de archivo)
Alto Comedero.

Tragedia en la RN 9: murió un joven tras un choque frontal entre dos autos

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026 video
Maimará.

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

Un colectivo quedó varado en la RN 9 a la altura de la comparsa cerro Negro, en Maimará. Hay paso alternado y presencia de Seguridad Vial.
Cerro Negro.

Tránsito normalizado en RN 9 a la altura de Maimará

Robaron celulares en el carnavalódromo (imagen con IA)
Carnaval.

Por una denuncia: detuvieron a seis salteños y recuperaron 21 celulares robados en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel