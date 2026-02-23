lunes 23 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de febrero de 2026 - 07:00
Educación.

Ciclo lectivo 2026: los precios de los útiles, la tecnología y cómo pagan los padres

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, la consultora Focus Market elaboró un informe sobre la evolución de la canasta escolar tecnológica.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Ciclo lectivo 2026: los útiles, la tecnología y cómo pagan los padres

Ciclo lectivo 2026: los útiles, la tecnología y cómo pagan los padres

Lee además
Canastaescolar en Jujuy 
Economía familiar.

Canasta escolar en Jujuy: cuánto cuesta prepararse para el inicio de clases
Clases en Jujuy.
Educación.

¿Cuándo empiezan las clases en Jujuy?

Kit Tecnológico 1: supera el millón de pesos y sube 7%

El primer kit está compuesto por:

  • 1 notebook 4GB
  • 1 auricular con micrófono
  • 1 impresora
  • 1 servicio de internet en el hogar

El valor total asciende a $1.115.597, lo que representa un incremento del 7% interanual frente a los $1.045.697 registrados en 2025.

secundaria.jpg

Según explicó Damián Di Pace, director de Focus Market, “dentro de la canasta escolar tecnológica, los menores aumentos se observaron en notebooks y celulares, con variaciones de precios por debajo del promedio general. Esto responde a una mayor disponibilidad de equipos importados, un elevado nivel de stock en cadenas comerciales y una fuerte competencia entre marcas, que presiona a la baja los márgenes y limita los ajustes de precios”.

En este kit, el producto que más aumentó fue el auricular con micrófono, con una suba del 33% interanual, mientras que la impresora láser fue el componente con menor variación, apenas un 2%.

Kit Tecnológico 2: incremento del 5% interanual

La segunda opción relevada incluye:

  • 1 celular 4GB-128GB
  • 1 auricular con micrófono
  • 1 servicio de internet en el hogar

Este combo alcanza un valor de $472.295, lo que implica un aumento del 5% interanual respecto a los $449.498 del año pasado.

En este caso, el auricular vuelve a liderar las subas, seguido de cerca por el servicio de telefonía móvil 4GB, que registró un incremento del 32%. El producto con menor ajuste fue el celular 4GB-128GB, con apenas un 2% de aumento frente a 2025.

Di Pace señaló que “los mayores aumentos dentro de la canasta escolar tecnológica se dieron en auriculares con micrófono. En este segmento influyeron mayores costos de importación, una oferta más concentrada y una demanda sostenida por su uso educativo y recreativo, lo que redujo la capacidad de los comercios para contener los precios”.

Cuándo compran y cómo pagan los padres

El informe también analizó los hábitos de consumo de las familias. Ante la consulta sobre la anticipación en la compra de útiles escolares:

  • El 36% compra en febrero
  • El 26% en enero
  • El 24% una semana antes del inicio de clases
  • El 14% en diciembre
  • En cuanto a los medios de pago utilizados:
  • 34% tarjeta de crédito
  • 28% billeteras digitales
  • 20% tarjeta de débito
  • 17% efectivo
  • 1% tarjeta prepaga

Un dato destacado es que este año la tarjeta de débito desplazó al efectivo, que en 2025 ocupaba ese lugar.

“El relevamiento también muestra que una parte significativa de las compras de la canasta escolar se concentró en la última semana previa al inicio de clases. En ese período se registró un fuerte crecimiento del uso de billeteras digitales y pagos con tarjeta de débito, apalancado por ofertas, promociones y descuentos específicos, que se consolidaron como una herramienta clave para sostener la demanda y mejorar la accesibilidad de los precios”, concluyó Di Pace.

Con un escenario de aumentos moderados en tecnología y mayor protagonismo de los medios de pago digitales, el inicio del ciclo lectivo 2026 encuentra a las familias planificando con mayor anticipación y buscando financiamiento para afrontar el gasto escolar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Canasta escolar en Jujuy: cuánto cuesta prepararse para el inicio de clases

¿Cuándo empiezan las clases en Jujuy?

Vacunas y vuelta a clases: cuáles son indispensables

Vuelta a clases: cómo preparar a los chicos para retomar rutinas sin estrés

Más de 700.000 alumnos no tendrán el mínimo de horas de clase requerida en 2026: los datos de Jujuy

Lo que se lee ahora
Licencia de Conducir.
Atención.

Imponen un nuevo requisito obligatorio para sacar la Licencia de Conducir

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Suspenden la segunda noche de Corsos.
Tormentas.

Suspendieron la última jornada de Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Intentaron llevarse a una adolescente en un micro a Jujuy para luego sacarla del país
Urgente.

Intentaron llevarse a una adolescente en un micro a Jujuy para luego sacarla del país

Rige alerta amarilla por tormentas fuertes durante todo el día: más del 70% de la provincia estará afectada
Precaución.

Rige alerta amarilla por tormentas fuertes durante todo el día: más del 70% de la provincia estará afectada

Nuevo paro de controladores aéreos en Argentina.
Vuelos.

Controladores aéreos anuncian paro para los próximos días

Violencia en México tras la muerte de El Mencho: hay incendios y bloqueos video

Violencia en México tras la muerte de "El Mencho": hay incendios y bloqueos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel