Ciclo lectivo 2026: los precios de los útiles, la tecnología y cómo pagan los padres

El relevamiento muestra que los kits tecnológicos registran aumentos interanuales moderados , con subas por debajo del promedio general en productos como notebooks y celulares, en un contexto de mayor competencia y disponibilidad de equipos importados.

El valor total asciende a $1.115.597, lo que representa un incremento del 7% interanual frente a los $1.045.697 registrados en 2025.

Según explicó Damián Di Pace, director de Focus Market, “dentro de la canasta escolar tecnológica, los menores aumentos se observaron en notebooks y celulares, con variaciones de precios por debajo del promedio general. Esto responde a una mayor disponibilidad de equipos importados, un elevado nivel de stock en cadenas comerciales y una fuerte competencia entre marcas, que presiona a la baja los márgenes y limita los ajustes de precios”.

En este kit, el producto que más aumentó fue el auricular con micrófono, con una suba del 33% interanual, mientras que la impresora láser fue el componente con menor variación, apenas un 2%.

Kit Tecnológico 2: incremento del 5% interanual

La segunda opción relevada incluye:

1 celular 4GB-128GB

1 auricular con micrófono

1 servicio de internet en el hogar

Este combo alcanza un valor de $472.295, lo que implica un aumento del 5% interanual respecto a los $449.498 del año pasado.

En este caso, el auricular vuelve a liderar las subas, seguido de cerca por el servicio de telefonía móvil 4GB, que registró un incremento del 32%. El producto con menor ajuste fue el celular 4GB-128GB, con apenas un 2% de aumento frente a 2025.

Di Pace señaló que “los mayores aumentos dentro de la canasta escolar tecnológica se dieron en auriculares con micrófono. En este segmento influyeron mayores costos de importación, una oferta más concentrada y una demanda sostenida por su uso educativo y recreativo, lo que redujo la capacidad de los comercios para contener los precios”.

Cuándo compran y cómo pagan los padres

El informe también analizó los hábitos de consumo de las familias. Ante la consulta sobre la anticipación en la compra de útiles escolares:

El 36% compra en febrero

El 26% en enero

El 24% una semana antes del inicio de clases

El 14% en diciembre

En cuanto a los medios de pago utilizados:

34% tarjeta de crédito

28% billeteras digitales

20% tarjeta de débito

17% efectivo

1% tarjeta prepaga

Un dato destacado es que este año la tarjeta de débito desplazó al efectivo, que en 2025 ocupaba ese lugar.

“El relevamiento también muestra que una parte significativa de las compras de la canasta escolar se concentró en la última semana previa al inicio de clases. En ese período se registró un fuerte crecimiento del uso de billeteras digitales y pagos con tarjeta de débito, apalancado por ofertas, promociones y descuentos específicos, que se consolidaron como una herramienta clave para sostener la demanda y mejorar la accesibilidad de los precios”, concluyó Di Pace.

Con un escenario de aumentos moderados en tecnología y mayor protagonismo de los medios de pago digitales, el inicio del ciclo lectivo 2026 encuentra a las familias planificando con mayor anticipación y buscando financiamiento para afrontar el gasto escolar.