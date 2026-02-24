Reciclatón y trueque escolar en Jujuy: recolectaron más de 300 kilos de papel

Con una fuerte participación comunitaria, se realizó en distintos sectores de San Salvador de Jujuy una jornada de Reciclatón y Trueque de Elementos Escolares que logró recolectar más de 300 kilos de papel para su recuperación.
La iniciativa, impulsada por la Asociación Civil Unión Popular, combinó el cuidado del ambiente con la economía popular, generando un espacio de intercambio solidario antes del inicio del ciclo lectivo.
Economía popular y compromiso ambiental
La jornada permitió no solo reducir residuos a través del reciclaje, sino también aliviar el bolsillo de muchas familias mediante el intercambio de útiles y libros escolares en buen estado.
Vecinos, docentes, jóvenes y recuperadores urbanos participaron activamente de la propuesta, fortaleciendo el trabajo territorial y la conciencia ambiental. Desde la organización destacaron que la actividad superó las expectativas tanto en convocatoria como en volumen de material recolectado.
El papel recuperado será destinado a su procesamiento para evitar que termine como residuo, promoviendo así un circuito de reutilización que aporta al cuidado del medio ambiente.
Reciclatón y trueque escolar en Jujuy
La actividad reunió a vecinos, docentes y recuperadores urbanos, donde se recolectaron 300 kilos de papel y se intercambiaron útiles escolares.
Intercambio solidario antes de clases
Además del impacto ambiental inmediato, el trueque permitió que muchas familias accedieran a útiles escolares sin necesidad de realizar nuevos gastos. Carpetas, cuadernos, libros y otros materiales cambiaron de manos en un clima de colaboración y comunidad.
Tras el éxito de la jornada, ya se proyectan nuevas actividades: la continuidad mensual del Reciclatón y el Trueque Escolar, la puesta en marcha de una Biblioteca Itinerante Comunitaria y la ampliación del espacio hacia una feria de intercambio de plantas y productos elaborados.
La propuesta se consolida como una experiencia concreta donde la economía popular y el cuidado ambiental se encuentran, generando soluciones colectivas desde el territorio.