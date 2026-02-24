martes 24 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de febrero de 2026 - 08:54
Economía.

Reciclatón y trueque escolar en Jujuy: recolectaron más de 300 kilos de papel

La actividad reunió a vecinos, docentes y recuperadores urbanos, donde se recolectaron 300 kilos de papel y se intercambiaron útiles escolares.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Trueque escolar
Reciclatón y trueque escolar en Jujuy

Con una fuerte participación comunitaria, se realizó en distintos sectores de San Salvador de Jujuy una jornada de Reciclatón y Trueque de Elementos Escolares que logró recolectar más de 300 kilos de papel para su recuperación.

Lee además
Incendio en una vivienda de Monterrico activó un operativo de emergencia
Intervención.

Se incendió una casa en Monterrico y dejó a una familia sin nada
Infarto en mujeres: los principales factores de riesgo son la ansiedad y la depresión video
Salud femenina.

Infarto en mujeres: los principales factores de riesgo son la ansiedad y la depresión

La iniciativa, impulsada por la Asociación Civil Unión Popular, combinó el cuidado del ambiente con la economía popular, generando un espacio de intercambio solidario antes del inicio del ciclo lectivo.

Economía popular y compromiso ambiental

La jornada permitió no solo reducir residuos a través del reciclaje, sino también aliviar el bolsillo de muchas familias mediante el intercambio de útiles y libros escolares en buen estado.

Vecinos, docentes, jóvenes y recuperadores urbanos participaron activamente de la propuesta, fortaleciendo el trabajo territorial y la conciencia ambiental. Desde la organización destacaron que la actividad superó las expectativas tanto en convocatoria como en volumen de material recolectado.

El papel recuperado será destinado a su procesamiento para evitar que termine como residuo, promoviendo así un circuito de reutilización que aporta al cuidado del medio ambiente.

Reciclatón y trueque escolar en Jujuy

La actividad reunió a vecinos, docentes y recuperadores urbanos, donde se recolectaron 300 kilos de papel y se intercambiaron útiles escolares.

Intercambio solidario antes de clases

Además del impacto ambiental inmediato, el trueque permitió que muchas familias accedieran a útiles escolares sin necesidad de realizar nuevos gastos. Carpetas, cuadernos, libros y otros materiales cambiaron de manos en un clima de colaboración y comunidad.

Tras el éxito de la jornada, ya se proyectan nuevas actividades: la continuidad mensual del Reciclatón y el Trueque Escolar, la puesta en marcha de una Biblioteca Itinerante Comunitaria y la ampliación del espacio hacia una feria de intercambio de plantas y productos elaborados.

La propuesta se consolida como una experiencia concreta donde la economía popular y el cuidado ambiental se encuentran, generando soluciones colectivas desde el territorio.

Reciclatón y trueque escolar en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se incendió una casa en Monterrico y dejó a una familia sin nada

Infarto en mujeres: los principales factores de riesgo son la ansiedad y la depresión

La jujeña Mercedes González Firpo y otra convocatoria con Las Leoncitas

Quiso robar un oso de peluche gigante y terminó detenido en Jujuy

Medicina en Jujuy: el orden de mérito se conocerá el próximo martes

Lo que se lee ahora
UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias video
Salud.

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias

Pago de cooperadora.
2026.

Pago de cooperadora: las escuelas de Jujuy cobran de 50 mil a 80 mil pesos

Gripe 2026: el Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante
Prevención.

El Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante

Serenata a Cafayate (foto archivo).
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel