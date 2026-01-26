El Paso de Jama está abierto para todo tipo de vehículos: hasta qué hora

Live Blog Post

Recomiendan no viajar al Paso de Jama

Recomendaron no viajar hacia el Paso de Jama en las próximas horas debido al cierre del lado chileno. La advertencia surge por las demoras registradas y la gran cantidad de vehículos que permanecen varados a la espera de cruzar.

El comisionado municipal de Jama, Dionicio Vidal Puca, aclaró que la situación no presenta inconvenientes en territorio argentino. "En esta zona está todo transitable, está limpio”, señaló, y remarcó que las dificultades comienzan una vez superado el límite fronterizo.

Según explicó, el tramo afectado se ubica a unos 60 kilómetros del paso, ya en Chile, donde las nevadas provocan cortes e intransitabilidad en la ruta.

Vidal Puca precisó que el cierre o la habilitación del paso no depende de las autoridades argentinas. "Es Vialidad de Chile la que decide cerrar el paso”, expresó.