El Paso de Jama está abierto para todo tipo de vehículos: hasta qué hora

La inestabilidad climática en toda la zona de la Cordillera de los Andes provoca que el Paso de Jama sufra cierres y aperturas constantemente. Te contamos cómo está actualmente el cruce internacional entre la Argentina y Chile por Jujuy, según los distintos reportes de los organismos de control.
Marcha atrás y apertura en la frontera
Gendarmería Nacional informó la habilitación del Paso de Jama del lado argentino hacia Chile hasta las 20:00. Se debe a la cantidad de gente que ya estaba en viaje y las condiciones meteorológicas.