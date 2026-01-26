lunes 26 de enero de 2026
El Paso de Jama está abierto para todo tipo de vehículos: hasta qué hora

Mirá el estado del Paso de Jama actualizado minuto a minuto, según los reportes de los distintos organismos encargados en la zona.

Por  Ramiro Menacho
El estado del Paso de Jama

Marcha atrás y apertura en la frontera

Gendarmería Nacional informó la habilitación del Paso de Jama del lado argentino hacia Chile hasta las 20:00. Se debe a la cantidad de gente que ya estaba en viaje y las condiciones meteorológicas.

Nuevo cierre en el Paso de Jama

Tal como estaba anunciado, a las 12:00 se cerró completamente el Paso de Jama para el ingreso a Chile. La medida es para todo tipo de vehículos por eventos meteorológicos en la zona.

Paso de Jama - filas

Habilitan el Paso de Jama

La Policía de la Provincia de Jujuy anunció que los organismos del vecino país decidieron la apertura del Paso de Jama hasta las 12 horas para el ingreso a Chile y hasta la tarde para entrar a la Argentina.

Recomiendan no viajar al Paso de Jama

Recomendaron no viajar hacia el Paso de Jama en las próximas horas debido al cierre del lado chileno. La advertencia surge por las demoras registradas y la gran cantidad de vehículos que permanecen varados a la espera de cruzar.

El comisionado municipal de Jama, Dionicio Vidal Puca, aclaró que la situación no presenta inconvenientes en territorio argentino. "En esta zona está todo transitable, está limpio”, señaló, y remarcó que las dificultades comienzan una vez superado el límite fronterizo.

Según explicó, el tramo afectado se ubica a unos 60 kilómetros del paso, ya en Chile, donde las nevadas provocan cortes e intransitabilidad en la ruta.

Vidal Puca precisó que el cierre o la habilitación del paso no depende de las autoridades argentinas. "Es Vialidad de Chile la que decide cerrar el paso”, expresó.

Cierre total hasta el 26 de enero

La Unidad de Pasos Fronterizos de Chile anunció el cierre total del Paso de Jama hasta el próximo lunes 26 de enero a las 13:00 por las condiciones climáticas.

