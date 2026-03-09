lunes 09 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de marzo de 2026 - 17:56
Controles.

Operativos viales en Jujuy: detectaron 84 alcoholemias positivas el fin de semana

La Policía realizó operativos viales en toda la provincia y labró 754 actas por distintas infracciones de tránsito.

Por  Judith Girón
Operativos viales en Jujuy: detectaron 84 alcoholemias positivas

Operativos viales en Jujuy: detectaron 84 alcoholemias positivas

Lee además
Comienza la campaña de vacunacion antigripal en Jujuy.
Salud.

Vacunación antigripal en Jujuy: quiénes recibirán la primera dosis y dónde comenzará la campaña
Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas
Alerta.

Anuncian tormentas para dos días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Según informaron desde el área de prensa de la fuerza, los procedimientos dejaron un saldo preocupante: se registraron 84 actas por alcoholemia positiva, evidenciando que esta falta continúa siendo una de las principales infracciones detectadas en la provincia.

En total, los operativos derivaron en 754 actas varias por infracciones de tránsito, además de 19 actas por exceso de velocidad, en el marco de los controles realizados por la fuerza policial.

Las actas fueron labradas por distintas faltas contempladas en la Ley Nacional de Tránsito y la Ley Contravencional 5860. Entre las infracciones más frecuentes detectadas durante los controles se destacaron el no uso del casco en motociclistas, la falta de cinturón de seguridad en automovilistas y la ausencia de documentación obligatoria para circular.

Desde la Policía recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito para prevenir siniestros viales y evitar sanciones, especialmente durante fines de semana con alta circulación de vehículos en la provincia.

Multas vigentes por alcoholemia en Jujuy

De acuerdo con los valores actualizados en diciembre de 2025, los montos de las multas por alcoholemia en la provincia son los siguientes:

  • Inferior a 0,2 gramos: $169.400 a $508.200

  • Superior a 0,2 gramos e inferior a 0,5 gramos: $508.200 a $847.000

  • Superior o igual a 0,5 gramos: $847.000 a $1.355.200

  • Superior o igual a 1 gramo: $1.355.200 a $1.694.000

  • Negativa o falta de cooperación: $1.694.000

Los valores buscan desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol, además de generar conciencia sobre el riesgo que implica para la seguridad propia y la de terceros.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vacunación antigripal en Jujuy: quiénes recibirán la primera dosis y dónde comenzará la campaña

Anuncian tormentas para dos días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Se realizó en Jujuy la marcha por el Día de la Mujer

Cronograma de castración y vacunación de mascotas para esta semana

Campaña de donación de sangre en Jujuy: se necesita urgente donantes de grupo O+

Lo que se lee ahora
Aumenta el 30% la carne en Jujuy video
Economía.

La carne volverá a subir en Jujuy: carniceros advierten un aumento del 30% en los próximos días

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Se adelanta a vacunación antigripal
Argentina.

Salud adelanta la campaña antigripal en todo el país por nueva variante

Aumenta el 30% la carne en Jujuy video
Economía.

La carne volverá a subir en Jujuy: carniceros advierten un aumento del 30% en los próximos días

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy
Precaución.

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco (Foto con IA)
Tenía alcoholemia positiva.

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco

Alba Ramos, científica y doctora oriunda de Abra Pampa
Inspiración.

Creció en la Puna jujeña, estudió en Córdoba y alienta a mujeres a estudiar ciencia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel