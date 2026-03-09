Operativos viales en Jujuy: detectaron 84 alcoholemias positivas el fin de semana

Operativos viales en Jujuy: detectaron 84 alcoholemias positivas

La Policía de la Provincia de Jujuy desplegó un amplio operativo de controles viales durante el último fin de semana en distintos puntos del territorio provincial, dando como resultado 754 actas labradas por distintas infracciones de tránsito.

Según informaron desde el área de prensa de la fuerza, los procedimientos dejaron un saldo preocupante: se registraron 84 actas por alcoholemia positiva, evidenciando que esta falta continúa siendo una de las principales infracciones detectadas en la provincia.

En total, los operativos derivaron en 754 actas varias por infracciones de tránsito, además de 19 actas por exceso de velocidad, en el marco de los controles realizados por la fuerza policial.

Las actas fueron labradas por distintas faltas contempladas en la Ley Nacional de Tránsito y la Ley Contravencional 5860. Entre las infracciones más frecuentes detectadas durante los controles se destacaron el no uso del casco en motociclistas, la falta de cinturón de seguridad en automovilistas y la ausencia de documentación obligatoria para circular.

Desde la Policía recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito para prevenir siniestros viales y evitar sanciones, especialmente durante fines de semana con alta circulación de vehículos en la provincia. Multas vigentes por alcoholemia en Jujuy De acuerdo con los valores actualizados en diciembre de 2025, los montos de las multas por alcoholemia en la provincia son los siguientes: Inferior a 0,2 gramos: $169.400 a $508.200

Superior a 0,2 gramos e inferior a 0,5 gramos: $508.200 a $847.000

Superior o igual a 0,5 gramos: $847.000 a $1.355.200

Superior o igual a 1 gramo: $1.355.200 a $1.694.000

Negativa o falta de cooperación: $1.694.000 Los valores buscan desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol, además de generar conciencia sobre el riesgo que implica para la seguridad propia y la de terceros.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.