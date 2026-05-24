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24 de mayo de 2026 - 20:08
Jujuy.

Masiva Marcha Belgraniana en Jujuy: emoción y homenaje

Con una importante participación de vecinos, organizaciones gauchas y fuerzas de seguridad, se realizó esta noche la tradicional Marcha Belgraniana en San Salvador de Jujuy.

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Por  Verónica Pereyra
Masiva Marcha Belgraniana en Jujuy

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Vestimentas tradicionales y la participación activa de la comunidad marcaron una postal de fuerte identidad jujeña en el corazón de la ciudad.

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Masiva Marcha Belgraniana en Jujuy

Masiva Marcha Belgraniana en Jujuy

El mensaje del intendente: emoción y reconocimiento a la comunidad

En diálogo con TodoJujuy, el intendente valoró la masiva participación y el clima vivido durante la jornada.

“Ver a San Salvador de Jujuy con este color, esta vitalidad y esta participación tan masiva en la plaza nos llena de emoción”, expresó, destacando el acompañamiento de la ciudadanía.

Además, remarcó el sentido histórico del homenaje en el marco de la fecha patria: “Es una gran fiesta muy emotiva que conmemora el gesto valiente del general Belgrano con el pueblo de Jujuy y la patria”.

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Masiva Marcha Belgraniana en Jujuy

Masiva Marcha Belgraniana en Jujuy

Revalorización del Éxodo Jujeño y mirada nacional

El jefe comunal también hizo foco en la importancia de seguir difundiendo la historia del Éxodo Jujeño, al considerar que aún es poco conocida en el resto del país.

En ese sentido, sostuvo que es necesario fortalecer su enseñanza y difusión: “Muchísimos argentinos no conocen esta epopeya y es deber de quienes tenemos responsabilidades públicas darla a conocer”, señaló.

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Masiva Marcha Belgraniana en Jujuy

Masiva Marcha Belgraniana en Jujuy

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