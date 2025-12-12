viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 07:04
Espectáculos.

Se estrenó el primer tráiler de Supergirl: ¿cuándo llega a los cines?

Se lanzó el primer adelanto de Supergirl, la nueva película del DCU con Milly Alcock, que muestra una heroína más oscura y cínica que su primo Superman.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La película, basada en el cómic Woman of Tomorrow, tiene previsto su estreno en cines para el 25 de junio de 2026 y forma parte del Capítulo “Dioses y monstruos” del renovado DCU. Durante un panel especial, el director Craig Gillespie y la protagonista Milly Alcock (la joven Rhaenyra en House of the Dragon) hablaron sobre el rol de Supergirl en este renacimiento del universo DC y su impacto en la cultura pop.

Supergirl: Una heroína marcada por un pasado oscuro

El adelanto muestra a una Kara muy distinta al Superman luminoso al que estamos acostumbrados. La propia Alcock explicó que su personaje se crió en un fragmento destruido de Krypton, rodeada de muerte, ruinas y soledad, y no en una granja de Kansas como Clark Kent. Por eso, Supergirl se presenta como “cínica, pesimista y desconfiada de la gente”, mientras que su primo “ve el bien en las personas”.

Según lo que se vio del tráiler, la película será una odisea espacial con el toque de humor y el ritmo aventurero que caracteriza a las historias de Gunn, pero con una protagonista a la que todavía le falta un largo camino para convertirse en heroína. La frase que titula el adelanto —“Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”— resume ese contraste entre ambos personajes y adelanta una historia más cruda y emocional.

El nuevo DCU y un equipo detrás de peso

James Gunn contó que el guion de Woman of Tomorrow le interesaba incluso antes de asumir como presidente de DC Studios y que siempre imaginó a Milly Alcock como la actriz ideal para encarnar a Kara Zor-El. La película retoma elementos clave de esa saga de cómics, donde Supergirl atraviesa un viaje intenso junto a una joven llamada Ruthye en medio de una historia de venganza y dilemas morales.

Del otro lado de la cámara, Craig Gillespie aporta su experiencia en historias con mujeres fuertes y complejas: viene de dirigir títulos como Yo, Tonya y Cruella. El cineasta destacó que, cuando se sumó al proyecto, Alcock ya estaba elegida y que entendió rápidamente el tono que buscaba Gunn: una mezcla de vulnerabilidad, humor y fuerza, lejos de la superheroína perfecta e inalcanzable.

Cuándo se estrena Supergirl y dónde ver el adelanto

Supergirl llegará a los cines en junio de 2026 como una de las apuestas fuertes de Warner Bros. para el nuevo DCU y como continuidad del camino iniciado por la reciente película de Superman. El tráiler ya puede verse en los canales oficiales del estudio y en plataformas digitales, donde los fans comenzaron a analizar cuadro por cuadro el tono más oscuro de Kara, su relación con Superman y las pistas sobre los villanos que aparecerán.

