Rosalía se presentará en Argentina en 2026: ¿Cómo sacar las entradas y qué fechas hay?

Rosalía volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena cultural, combinando su característica fusión de música, identidad y sensibilidad pop . Tras su visita a Buenos Aires —donde preparó empanadas, subiói al Obelisco, recorrió La Bombonera y se encontró con Charly García—, la cantante confirmó que regresará al país con dos funciones en el Movistar Arena .

Durante estas presentaciones, la artista dará a conocer su más reciente álbum Lux en el marco del LUX TOUR 2026 , un espectáculo que marcará un nuevo capítulo más experimental, sinfónico e introspectivo dentro de su trayectoria musical.

Registrado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y con la participación de Björk y Yves Tumor , el disco se convirtió rápidamente en el estreno más destacado de su carrera , logrando situarse en el #1 global de Spotify . Todo apunta a que sus presentaciones en Buenos Aires reflejarán esta nueva propuesta estética , que fusiona lo clásico, lo místico y lo contemporáneo , ofreciendo a cada momento un universo sonoro diferente .

Viernes 1 de agosto de 2026.

Sábado 2 de agosto de 2026.

Las dos presentaciones tendrán lugar en el Movistar Arena, a dos años de su última actuación oficial en Argentina durante el Lollapalooza. La anticipación es enorme: su visita reciente a la ciudad reforzó un vínculo cercano con el público, que los seguidores ya festejan activamente en las plataformas digitales.

La artista española confirmó dos shows arrasadores en Buenos Aires para agosto de 2026.

Cómo sacar entradas hoy: preventa, venta general y requisitos

Las entradas —únicamente digitales— se venden a través de la web oficial del Movistar Arena. No habrá otros puntos de venta.

Preventa Santander

Fecha: hoy, 10 de diciembre, desde las 16.

hoy, 10 de diciembre, desde las 16. Exclusiva para clientes Santander .

. Beneficio: seis cuotas sin interés.

Es la instancia con mayor demanda: si buscás buen campo o plateas bajas, este es el momento.

El álbum ya se posicionó como el debut más fuerte de su trayectoria.

Venta general

Fecha: jueves 11 de diciembre, desde las 10.

jueves 11 de diciembre, desde las 10. Medio de pago: cualquier tarjeta habilitada en la plataforma.

cualquier tarjeta habilitada en la plataforma. Precios: varían según la ubicación dentro del estadio. Las localidades más altas suelen agotarse rápido, pero también son las más accesibles.

Por qué este show será distinto: la era Lux

El tour se perfila como uno de los más conceptuales en la carrera de Rosalía. Con Lux, la artista se aleja de la intensidad hiperpop de Motomami para crear un universo más orquestal, coral y poliglota: 15 temas en 14 lenguas, con arreglos sinfónicos y capas vocales que dotan a su obra de un aire cercano a lo cinematográfico.

La gira se perfila como una de las más conceptuales de Rosalía.

Los medios internacionales ya la reconocen como una de las figuras más innovadoras del momento, mientras que el público argentino —meticuloso, sensible y apasionado— se presenta como el escenario ideal para recibir esta propuesta artística.