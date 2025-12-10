miércoles 10 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de diciembre de 2025 - 11:01
Mundo Musical.

Rosalía se presentará en Argentina en 2026: ¿Cómo sacar las entradas y qué fechas hay?

La cantante catalana anunció dos presentaciones de gran escala en Buenos Aires previstas para agosto de 2026. Conoce en detalle como sacar las entradas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo sacar entradas hoy para Rosalía en Argentina 2026.

Cómo sacar entradas hoy para Rosalía en Argentina 2026.

Rosalía volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena cultural, combinando su característica fusión de música, identidad y sensibilidad pop. Tras su visita a Buenos Aires —donde preparó empanadas, subiói al Obelisco, recorrió La Bombonera y se encontró con Charly García—, la cantante confirmó que regresará al país con dos funciones en el Movistar Arena.

Lee además
Aldana Masset, Miss Universo Argentina.
Mundo.

Quién es Aldana Masset, la cantante argentina que deslumbra en Miss Universo
Festival del Tamal: Rosalia Toconas ganó el concurso al mejor tamal
Fiesta.

Festival del Tamal: Rosalia Toconas ganó el concurso al mejor tamal

Durante estas presentaciones, la artista dará a conocer su más reciente álbum Lux en el marco del LUX TOUR 2026, un espectáculo que marcará un nuevo capítulo más experimental, sinfónico e introspectivo dentro de su trayectoria musical.

Cómo sacar entradas hoy para Rosalía en Argentina 2026.

Registrado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y con la participación de Björk y Yves Tumor, el disco se convirtió rápidamente en el estreno más destacado de su carrera, logrando situarse en el #1 global de Spotify. Todo apunta a que sus presentaciones en Buenos Aires reflejarán esta nueva propuesta estética, que fusiona lo clásico, lo místico y lo contemporáneo, ofreciendo a cada momento un universo sonoro diferente.

Cuándo toca Rosalía en el Movistar Arena 2026

Rosalía se presentará en dos fechas únicas en Buenos Aires:

  • Viernes 1 de agosto de 2026.
  • Sábado 2 de agosto de 2026.

Las dos presentaciones tendrán lugar en el Movistar Arena, a dos años de su última actuación oficial en Argentina durante el Lollapalooza. La anticipación es enorme: su visita reciente a la ciudad reforzó un vínculo cercano con el público, que los seguidores ya festejan activamente en las plataformas digitales.

La artista española confirmó dos shows arrasadores en Buenos Aires para agosto de 2026.

Cómo sacar entradas hoy: preventa, venta general y requisitos

Las entradas —únicamente digitales— se venden a través de la web oficial del Movistar Arena. No habrá otros puntos de venta.

Preventa Santander

  • Fecha: hoy, 10 de diciembre, desde las 16.
  • Exclusiva para clientes Santander.
  • Beneficio: seis cuotas sin interés.

Es la instancia con mayor demanda: si buscás buen campo o plateas bajas, este es el momento.

El álbum ya se posicionó como el debut más fuerte de su trayectoria.

Venta general

  • Fecha: jueves 11 de diciembre, desde las 10.
  • Medio de pago: cualquier tarjeta habilitada en la plataforma.
  • Precios: varían según la ubicación dentro del estadio. Las localidades más altas suelen agotarse rápido, pero también son las más accesibles.

Por qué este show será distinto: la era Lux

El tour se perfila como uno de los más conceptuales en la carrera de Rosalía. Con Lux, la artista se aleja de la intensidad hiperpop de Motomami para crear un universo más orquestal, coral y poliglota: 15 temas en 14 lenguas, con arreglos sinfónicos y capas vocales que dotan a su obra de un aire cercano a lo cinematográfico.

La gira se perfila como una de las más conceptuales de Rosalía.

Los medios internacionales ya la reconocen como una de las figuras más innovadoras del momento, mientras que el público argentino —meticuloso, sensible y apasionado— se presenta como el escenario ideal para recibir esta propuesta artística.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quién es Aldana Masset, la cantante argentina que deslumbra en Miss Universo

Festival del Tamal: Rosalia Toconas ganó el concurso al mejor tamal

¿De qué murió el cantante Jimmy Cliff?

Fede Bal confirmó su noviazgo con Evelyn Botto: "Que lo sepa el mundo"

Así fue la fiesta de casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: todo el álbum de fotos

Lo que se lee ahora
Fede Bal también confirmó el noviazgo con Evelyn Botto. video
Farándula.

Fede Bal confirmó su noviazgo con Evelyn Botto: "Que lo sepa el mundo"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son
Mercado.

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

Martín Meyer. video
Capital.

Martín Meyer sobre la Cena Blanca: "No hubo ausentismo, asistió la totalidad de los estudiantes que pagaron la tarjeta"

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos
Mundo.

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas
Salud.

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel