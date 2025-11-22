Festival del Tamal: Rosalia Toconas ganó el concurso al mejor tamal Festival del Tamal: artistas, sabores y concurso en Villa Jardín de Reyes

Villa Jardín de Reyes vivió una jornada a pura música, sabores y tradición con la VII edición del Festival del Tamal, que reunió a familias, vecinos y turistas en la delegación municipal, entre puestos de comida regional, espectáculos folclóricos y el esperado concurso al mejor tamal.

Festival del Tamal: sabores, música y tradición La Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes fue escenario de la séptima edición del Festival del Tamal, una propuesta con entrada libre y gratuita que reunió a vecinos y turistas durante toda la jornada. Hubo puestos de comidas regionales con tamales, empanadas, humitas, dulces caseros y las clásicas buñoleras de El Carmen, que acompañaron el evento con sus preparaciones.

Festival del Tamal: artistas, sabores y concurso en Villa Jardín de Reyes Festival del Tamal: artistas, sabores y concurso en Villa Jardín de Reyes Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Sobre el escenario se presentaron grupos y ballets folclóricos que animaron la tarde: Elsa Tapia, Los Hermanos Quiquiza, La Huella Folk, Tati Domínguez, Quebrancho y Changos del Chamamé, entre otros artistas, con un repertorio de chacareras, zambas y chamamés que transformó el predio en un gran patio criollo.

Rosalia Toconas, ganadora del mejor tamal Uno de los momentos más esperados fue el concurso que eligió al mejor tamal de la edición 2025. Entre los nueve participantes, la ganadora fue Rosalia Toconas, que se llevó el primer puesto con una receta familiar que destacó por su sabor y textura. También participaron Alfredo Cari, Petrona Zambrano, Asunción Fernández, Mirta Toconas, Sabina Yurquina, Marina Porco, Gertrudis Castillo y Elida Yugra, quienes presentaron sus propias versiones del plato tradicional.

Desde la organización del Festival del Tamal remarcaron que el objetivo del encuentro es revalorizar la cocina regional, fortalecer el turismo y ofrecer un espacio de disfrute para toda la familia, combinando gastronomía, música y tradición jujeña en un mismo lugar.

Cómo se hace un tamal jujeño: ingredientes y paso a paso El tamal jujeño se hace con harina de maíz amarillo, grasa vacuna, manteca, agua y sal para la masa, y un relleno de carne de vaca picada o roast beef cocida, papa en cubitos, cebolla, especias como comino, pimentón dulce y ají picante, caldo de cocción y huevo duro. Paso a paso de la preparación del tamal jujeño Cocinar la carne y la papa en cubitos en agua con sal, reservando el caldo. Rehogar la cebolla con grasa y condimentos. Seguido, mezclar la harina de maíz con la grasa derretida, especias y caldo para hacer una masa manejable. Formar bolitas de masa, armando un hueco y luego rellenándolo con la mezcla de carne, papa, cebolla, huevo duro y cebolla de verdeo. Posteriormente, cerran los tamales, envuelverlos en hojas de chala (hojas secas de maíz hidratadas) y finalmente atarlos. Se hierven los tamales envueltos en las chalas durante alrededor de dos horas.

