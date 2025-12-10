Cómo queda la conformación del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy

El pasado 4 de diciembre juraron los nuevos concejales que fueron electos en los comicios de mayo. En ese marco, este 10 de diciembre asumieron sus bancas en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy .

Elecciones. El Intendente Jorge y los concejales electos destacaron el triunfo del oficialismo

Resultados. Elecciones 2025 en Jujuy: La Libertad Avanza lidera las elecciones para concejales en San Salvador de Jujuy

Los nuevos concejales son: Gustavo Martínez, Anahí Paredes y Roberto Díaz de La Libertad Avanza, Ramiro Tejeda y Brenda Carabajal del Frente Jujuy Crece y Keila Zequeiros del Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Juraron los nuevos concejales en San Salvador de Jujuy

Juraron los nuevos concejales en San Salvador de Jujuy

Embed - Jura de concejales en San Salvador de Jujuy

Frente de Izquierda y de los Trabajadores: 2 bancas

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.