Cómo queda la conformación del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy

El pasado 4 de diciembre juraron los nuevos concejales que fueron electos en los comicios de mayo. En ese marco, este 10 de diciembre asumieron sus bancas en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.
Los nuevos concejales son: Gustavo Martínez, Anahí Paredes y Roberto Díaz de La Libertad Avanza, Ramiro Tejeda y Brenda Carabajal del Frente Jujuy Crece y Keila Zequeiros del Frente de Izquierda y de los Trabajadores
Cómo queda el nuevo Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy
Frente Jujuy Crece: 5 bancas
Blancanieves Ontiveros
Néstor Barrios
Gastón Millón
Ramiro Tejeda
Brenda Carabajal
Partido La Libertad Avanza: 3 bancas
Gustavo Martínez
Anahí Paredes
Roberto Díaz
Frente de Izquierda y de los Trabajadores: 2 bancas
Keila Zequeiros
Melina Doguino
Frente Primero Jujuy: 1 banca
Graciela Carrasco
Bloque Lyder: 1 banca
Liliana Giménez
