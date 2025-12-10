miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 10:33
Acto.

Cómo queda la conformación del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy

Tras la jura de los nuevos ediles del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, este 10 de diciembre asumieron. Conocé cómo queda conformado.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
concejo deliberante san salvador de jujuy.jpg

El pasado 4 de diciembre juraron los nuevos concejales que fueron electos en los comicios de mayo. En ese marco, este 10 de diciembre asumieron sus bancas en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

Los nuevos concejales son: Gustavo Martínez, Anahí Paredes y Roberto Díaz de La Libertad Avanza, Ramiro Tejeda y Brenda Carabajal del Frente Jujuy Crece y Keila Zequeiros del Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Juraron los nuevos concejales en San Salvador de Jujuy
Juraron los nuevos concejales en San Salvador de Jujuy

Juraron los nuevos concejales en San Salvador de Jujuy

Cómo queda el nuevo Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy

Frente Jujuy Crece: 5 bancas

  • Blancanieves Ontiveros
  • Néstor Barrios
  • Gastón Millón
  • Ramiro Tejeda
  • Brenda Carabajal

Partido La Libertad Avanza: 3 bancas

  • Gustavo Martínez
  • Anahí Paredes
  • Roberto Díaz

Frente de Izquierda y de los Trabajadores: 2 bancas

  • Keila Zequeiros
  • Melina Doguino

Frente Primero Jujuy: 1 banca

  • Graciela Carrasco

Bloque Lyder: 1 banca

  • Liliana Giménez
Embed - Jura de concejales en San Salvador de Jujuy

