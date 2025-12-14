Disturbios en la marcha por el adolescente asesinado en Alto Comedero

Una marcha realizada en Alto Comedero para pedir justicia por el adolescente de 15 años asesinado durante la madrugada del sábado terminó este fin de semana con disturbios y enfrentamientos , generando momentos de tensión en el barrio.

Crimen. Este lunes le realizarán la autopsia al adolescente de 15 años que fue asesinado en Alto Comedero

La movilización había sido convocada por familiares, amigos y vecinos de la víctima , quienes se concentraron para reclamar el esclarecimiento del crimen ocurrido en calle Pozo Cavado, cerca de la avenida Intersindical, luego de una fiesta de egresados. Sin embargo, con el correr de la tarde, la manifestación se vio alterada por incidentes .

Según versiones preliminares, los disturbios se habrían producido cuando personas cercanas a los dos menores detenidos por el homicidio increparon a quienes participaban de la marcha. Esta situación derivó en discusiones, empujones y corridas, lo que obligó a la intervención policial para evitar que el conflicto escalara.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por el clima de violencia registrado durante la movilización, en un contexto marcado por el dolor y la conmoción que provocó el crimen del adolescente. Si bien el reclamo tenía como objetivo pedir justicia, los incidentes desviaron el eje de la convocatoria y generaron temor entre quienes se encontraban en la zona.

La Policía desplegó un operativo preventivo para dispersar a los grupos enfrentados y restablecer el orden aunque también se registraron enfrentamientos con los efectivos.

El caso continúa siendo investigado por la Justicia, mientras la comunidad de Alto Comedero atraviesa horas de profundo dolor y reclama respuestas ante un hecho que volvió a encender las alarmas por la violencia entre jóvenes en la capital jujeña.