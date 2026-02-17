Martes de Chaya en Jujuy: los jujeños disfrutaron del cierre del Carnaval grande

Talco desde $500, papel picado hasta $2.000 y serpentina desde 3 por $1.000. También subió el Rey Momo: fardo $21.000.
La ciudad vivió el Martes de Chaya, y como cada año la zona de la Vieja Terminal se transformó en el epicentro de las compras de último momento. Desde temprano, vecinos recorrieron puestos y comercios para conseguir lo esencial y salir a compartir una jornada marcada por el juego, el agradecimiento y el encuentro.
Martes de Chaya en Jujuy: la Vieja Terminal concentra las compras de último momento
Entre bolsas de talco, paquetes de papel picado y rollos de serpentina, la zona concentra gran parte del movimiento previo a la Chaya. La escena se repite: familias y grupos de amigos comparan precios, eligen tamaños y se llevan “lo justo” para chayar sin quedarse cortos.
Precios 2026: cuánto cuesta el talco, papel picado, serpentina y espuma
Los valores varían según cantidad, tamaño y calidad, pero estos son los precios más buscados en la previa del Martes de Chaya:
Talco: entre $500 y $1.500 (según tamaño de la bolsa).
Papel picado: entre $1.000 y $2.000.
Serpentina:$4.000 la docena o 3 por $1.000.
Espuma:$21.000 el fardo y $5.000 el pack x2.
Con estos elementos, la mayoría arma su “kit chayero” para sumarse a los festejos, ya sea en casa, en el barrio o con comparsas, manteniendo la tradición de compartir y agradecer en comunidad.
Una tradición que se vive en la calle y en familia
La Chaya puede tener distintas formas según el lugar y el grupo: algunos priorizan talco y serpentina para el juego, otros suman papel picado para darle color al festejo, y no falta quien elige la espuma como infaltable del ritual carnavalero.
En Jujuy, el Martes de Chaya es una de las jornadas más esperadas del Carnaval porque reúne a vecinos y familias en una celebración popular que refuerza la identidad cultural. Hoy, chayar es también sostener una tradición que se transmite de generación en generación y que convierte la ciudad en una gran fiesta.
El Martes de Chaya es una de las celebraciones más sentidas del Carnaval jujeño: un día de encuentro, gratitud y alegría compartida en familias, barrios y comparsas. En Jujuy, la Chaya mantiene viva la identidad cultural y el vínculo con la tradición andina, con rituales y juegos que se repiten generación tras generación.