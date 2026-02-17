miércoles 18 de febrero de 2026

17 de febrero de 2026 - 11:23
Jujuy.

Martes de Chaya en Jujuy: los jujeños disfrutaron del cierre del Carnaval grande

Este Martes de Chaya, la zona de la Vieja Terminal fue el punto más elegido en la ciudad para las compras de último momento, talco, papel picado y serpentina.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Diseño sin título
Talco desde $500, papel picado hasta $2.000 y serpentina desde 3 por $1.000. También subió el Rey Momo: fardo $21.000.

La ciudad vivió el Martes de Chaya, y como cada año la zona de la Vieja Terminal se transformó en el epicentro de las compras de último momento. Desde temprano, vecinos recorrieron puestos y comercios para conseguir lo esencial y salir a compartir una jornada marcada por el juego, el agradecimiento y el encuentro.

Martes de Chaya en Jujuy: la Vieja Terminal concentra las compras de último momento

Martes de Chaya en Jujuy: la Vieja Terminal concentra las compras de último momento

Entre bolsas de talco, paquetes de papel picado y rollos de serpentina, la zona concentra gran parte del movimiento previo a la Chaya. La escena se repite: familias y grupos de amigos comparan precios, eligen tamaños y se llevan “lo justo” para chayar sin quedarse cortos.

Martes de chaya (3)

Precios 2026: cuánto cuesta el talco, papel picado, serpentina y espuma

Los valores varían según cantidad, tamaño y calidad, pero estos son los precios más buscados en la previa del Martes de Chaya:

  • Talco: entre $500 y $1.500 (según tamaño de la bolsa).

  • Papel picado: entre $1.000 y $2.000.

  • Serpentina: $4.000 la docena o 3 por $1.000.

  • Espuma: $21.000 el fardo y $5.000 el pack x2.

Con estos elementos, la mayoría arma su “kit chayero” para sumarse a los festejos, ya sea en casa, en el barrio o con comparsas, manteniendo la tradición de compartir y agradecer en comunidad.

Martes de chaya (2)

Una tradición que se vive en la calle y en familia

La Chaya puede tener distintas formas según el lugar y el grupo: algunos priorizan talco y serpentina para el juego, otros suman papel picado para darle color al festejo, y no falta quien elige la espuma como infaltable del ritual carnavalero.

En Jujuy, el Martes de Chaya es una de las jornadas más esperadas del Carnaval porque reúne a vecinos y familias en una celebración popular que refuerza la identidad cultural. Hoy, chayar es también sostener una tradición que se transmite de generación en generación y que convierte la ciudad en una gran fiesta.

El Martes de Chaya es una de las celebraciones más sentidas del Carnaval jujeño: un día de encuentro, gratitud y alegría compartida en familias, barrios y comparsas. En Jujuy, la Chaya mantiene viva la identidad cultural y el vínculo con la tradición andina, con rituales y juegos que se repiten generación tras generación.

Martes de chaya (1)

