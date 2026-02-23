Qué partidos no se jugarían si se suspende la fecha 9 por el paro de la AFA

Suspenderían la 9na fecha del Torneo Apertura.

La Asociación del Fútbol Argentino vive horas de máxima tensión institucional tras las citaciones judiciales a sus principales autoridades en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades fiscales, entre ellos Chiqui Tapia. En respuesta, dirigentes, clubes y la Liga Profesional resolvieron impulsar un paro general que amenaza con suspender la novena fecha del Torneo Apertura 2026, programada entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo.

Qué partidos no se jugarían esos días por la fecha 9 del Torneo Apertura Si se concreta la medida de fuerza (que abarcaría todas las categorías del fútbol argentino como señal de respaldo institucional) no se disputarían los encuentros previstos en esa fecha, entre los que se destacan:

Jueves 5 de marzo: Gimnasia (M) vs. Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo:

Barracas Central vs. Banfield

Platense vs. Estudiantes

Vélez vs. Newell’s

Unión vs. Talleres

Rosario Central vs. Tigre Sábado 7 de marzo:

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

Estudiantes (RC) vs. Instituto

San Lorenzo vs. Independiente

Racing vs. Huracán

Belgrano de Córdoba vs. Sarmiento Domingo 8 de marzo: Gimnasia de la Plata vs. Argentinos

Lanús vs. Deportivo Riestra

Central Córdoba vs. Boca

River Plate vs. Atlético Tucumán. Contexto del problema La medida impulsada por la dirigencia responde al conflicto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que inició acciones legales por presuntas deudas fiscales, negadas rotundamente por la AFA, y que ahora suman impacto directo en la organización del fútbol local. El paro sería vista como una forma de expresar respaldo a los dirigentes involucrados y de señalizar rechazo al avance judicial. Consecuencias de la posible suspensión La suspensión de una fecha completa del fútbol argentino, si finalmente se consolida, podría desencadenar una reprogramación de los partidos afectados, ajustes en el calendario y una fuerte repercusión en los clubes, jugadores y aficionados que siguen el Torneo Apertura.

