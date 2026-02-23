lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 17:33
Protesta.

Qué partidos no se jugarían si se suspende la fecha 9 por el paro de la AFA

En respaldo al presidente Chiqui Tapia por la causa judicial en la que se lo investiga, la AFA podría suspender una fecha. Estos serían los partidos.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Suspenderían la 9na fecha del Torneo Apertura.

Suspenderían la 9na fecha del Torneo Apertura.

Qué partidos no se jugarían esos días por la fecha 9 del Torneo Apertura

Si se concreta la medida de fuerza (que abarcaría todas las categorías del fútbol argentino como señal de respaldo institucional) no se disputarían los encuentros previstos en esa fecha, entre los que se destacan:

  • Jueves 5 de marzo:

    • Gimnasia (M) vs. Defensa y Justicia

  • Viernes 6 de marzo:

  • Barracas Central vs. Banfield

  • Platense vs. Estudiantes

  • Vélez vs. Newell’s

  • Unión vs. Talleres

  • Rosario Central vs. Tigre

  • Sábado 7 de marzo:

    • Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

    • Estudiantes (RC) vs. Instituto

    • San Lorenzo vs. Independiente

    • Racing vs. Huracán

    • Belgrano de Córdoba vs. Sarmiento

  • Domingo 8 de marzo:

    • Gimnasia de la Plata vs. Argentinos

    • Lanús vs. Deportivo Riestra

    • Central Córdoba vs. Boca

    • River Plate vs. Atlético Tucumán.

    • Contexto del problema

    La medida impulsada por la dirigencia responde al conflicto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que inició acciones legales por presuntas deudas fiscales, negadas rotundamente por la AFA, y que ahora suman impacto directo en la organización del fútbol local. El paro sería vista como una forma de expresar respaldo a los dirigentes involucrados y de señalizar rechazo al avance judicial.

    Consecuencias de la posible suspensión

    La suspensión de una fecha completa del fútbol argentino, si finalmente se consolida, podría desencadenar una reprogramación de los partidos afectados, ajustes en el calendario y una fuerte repercusión en los clubes, jugadores y aficionados que siguen el Torneo Apertura.

