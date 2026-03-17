Se viene el sorteo de la Copa Sudamericana 2026: día, hora, bombos y sede

Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
La Copa Sudamericana 2026, que dio inicio el 3 de marzo con su fase preliminar, ya tiene definida la fecha para el sorteo de la fase de grupos. Los 32 equipos que avanzaron a la ronda principal descubrirán a sus rivales durante el sorteo programado para el jueves 19 de marzo, desde las 20:00 (ARG/URU/CHI/PAR) y 18:00 (COL/ECU/PER), en la ciudad de Luque, Paraguay.
Este sorteo de la Sudamericana se llevará a cabo previo al de la Copa Libertadores. Por ahora, 12 equipos ya tienen asegurada su plaza en la fase de grupos, provenientes de Argentina y Brasil, mientras que otros 16 cupos se definirán entre los ganadores de la fase preliminar, donde los clubes se enfrentan contra rivales de su propio país.
Copa Sudamericana 2026: los bombos para el sorteo
Los últimos cuatro lugares estarán ocupados por los equipos que queden eliminados en la Fase 3 de la Copa Libertadores. La ronda de grupos dará inicio durante la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Tras un paréntesis por el Mundial 2026, los playoffs de los octavos de final comenzarán el 21 de julio.
BOMBO 1 (CABEZAS DE SERIE)
River Plate
El conjunto de Núñez terminó el año con 53 puntos, ocupando la cuarta posición en la tabla anual y asegurando su participación en la Copa Sudamericana. Su último título internacional en este torneo data de 2014.
Atlético Mineiro
El equipo brasileño cerró la última jornada del Brasileirao con una victoria contundente, concluyendo la temporada en el 11º lugar y logrando su clasificación como Brasil 4 para la Sudamericana.
San Pablo
El Tricolor paulista finalizó la temporada 2025 en la octava posición del Brasileirão, lo que le garantizó un lugar en la Sudamericana como Brasil 1. Su historial incluye un campeonato de la Sudamericana en 2012.
Racing
La Academia aseguró su participación en la Copa Sudamericana gracias a su ubicación en la tabla anual, luego de consagrarse campeón en 2024.
Gremio
El conjunto gaúcho cerró la última fecha del Brasileirao con un triunfo, escaló hasta la novena posición y se garantizó un lugar en la Sudamericana 2026.
Olimpia
El equipo paraguayo finalizó en el séptimo puesto, lo que lo obliga a iniciar su camino en la fase previa de la Sudamericana. Tras vencer 1-0 a Trinidense, logró asegurar su pase a la fase de grupos del torneo.
Santos
El conjunto dirigido por Neymar aseguró su permanencia en la máxima categoría tras vencer 3-0 a Cruzeiro en la última jornada. Con este resultado, el equipo ascendió hasta la 12.ª posición y garantizó su participación en la Copa Sudamericana.
América de Cali
Los Diablos Rojos superaron en la fase preliminar a Bucaramanga, logrando así convertirse en uno de los representantes de Colombia en el torneo continental.
BOMBO 2
San Lorenzo
El Ciclón regresará al torneo continental tras concluir la temporada en séptimo lugar, lo que le valió la clasificación a la Sudamericana. El club ya sabe lo que es ganar el certamen, habiéndolo logrado en 2002.
Bragantino
El conjunto brasileño sumó 48 unidades durante el Brasileirao, cerró en la décima plaza de la tabla y se aseguró su lugar en la competencia como Brasil 3.
Palestino
El equipo chileno volverá a estar presente en la Sudamericana por segundo año consecutivo tras quedar en la sexta posición de su liga. Tras eliminar a Universidad de Chile en la fase preliminar, selló su pase a la fase de grupos.
Millonarios
El club colombiano jugará la fase preliminar después de finalizar el año en el octavo puesto acumulado. Con una victoria en el clásico ante Nacional, obtuvo su pasaje a la fase de grupos del torneo.
Caracas
Los Rojos del Ávila terminaron el año en la sexta posición de la tabla anual y volverán a competir internacionalmente. Tras un triunfo por penales ante Metropolitanos en la ronda previa, accedieron a la instancia de grupos.
Vasco Da Gama
El club brasileño se aseguró un lugar en la Copa Sudamericana 2026 gracias a su posición final en la tabla del Brasileirao, consolidando su participación en el torneo continental.
Cienciano
El conjunto peruano fue el último en conseguir la clasificación en su país, tras vencer 2-1 a Ayacucho FC y asegurarse el octavo puesto de la tabla acumulada por diferencia de goles. En la fase previa, Cienciano eliminó a Melgar por penales y regresa a la Sudamericana, torneo que ya conquistó en 2003.
Tigre
El equipo de Victoria completó una destacada temporada 2025, logrando la clasificación a la Sudamericana. Allí buscará superar su actuación de 2012, cuando llegó hasta la final pero cayó ante Sao Paulo.
BOMBO 3
Audax Italiano
Luego de su participación en 2023, el equipo chileno volvió a asegurarse un lugar en la Copa Sudamericana 2026 tras concluir la temporada en quinto lugar de la tabla anual. En la fase preliminar derrotaron a Cobresal y lograron avanzar a la fase de grupos.
Blooming
El conjunto boliviano accedió a la fase preliminar después de cerrar su torneo en la quinta posición. Tras superar a Bulo Bulo, logró su pase a la ronda de grupos del certamen continental.
Puerto Cabello
El equipo venezolano se consagró subcampeón del Torneo Clausura 2025 y obtuvo su lugar en la Sudamericana 2026. Tras eliminar a Monagas por penales en la fase previa, avanzará directamente a la fase de grupos.
Boston River
El equipo uruguayo finalizó en el sexto lugar de la tabla y aseguró su participación en la fase preliminar de la Sudamericana. Allí superó a Racing y se ganó el pase a la ronda de grupos.
Montevideo City Torque
El conjunto de Montevideo obtuvo el último cupo disponible al concluir en la octava posición del Campeonato Uruguayo. En la fase previa derrotó a Defensor Sporting, asegurando su ingreso a la Sudamericana.
Deportivo Cuenca
El club ecuatoriano terminó segundo en el segundo hexagonal de la Liga Ecuabet. Tras vencer a Libertad en la ronda preliminar, consiguió avanzar a la fase de grupos del torneo continental.
Independiente Petrolero
El conjunto boliviano se aseguró un lugar en la primera fase de la Sudamericana tras finalizar en la sexta posición de la tabla nacional. En la fase preliminar logró imponerse en su partido y consiguió avanzar a la ronda de grupos del torneo continental.
Macará
El equipo ecuatoriano terminó como líder del segundo hexagonal de la Liga Ecuabet. En la fase previa, eliminó a Orense, garantizando así su paso a la fase de grupos de la Sudamericana.
BOMBO 4
Alianza Atlético
El equipo peruano finalizó quinto en la tabla acumulada de la Liga 1, asegurando su participación en la fase preliminar de la Sudamericana. Tras vencer 2-0 a Garcilaso, logró el pase a la ronda de grupos.
Riestra
Los Malevos terminaron en la sexta posición y sorprendieron al clasificarse por primera vez en su historia a un torneo internacional.
Barracas
El conjunto de Villa Crespo consiguió su plaza en la Sudamericana 2026 gracias a que la consagración de Lanús en 2025 liberó un cupo, permitiéndoles acceder al certamen.
Deportivo Recoleta
Recoleta también disputará la Copa desde la fase preliminar tras cerrar el año en el sexto puesto de la tabla acumulada. En esa instancia dieron la sorpresa al eliminar a Nacional y avanzar a la fase de grupos.
Botafogo
El campeón de la Libertadores 2024 protagonizó uno de los mayores sorpresas de esta edición de la competencia sudamericana al quedar obligado a participar de la Sudamericana 2026.
O'Higgins
El equipo de Rancagua quedó eliminado en la tercera fase preliminar de la Libertadores, asegurando así su participación en la Copa Sudamericana 2026.
Carabobo
El conjunto venezolano también quedó fuera en la tercera ronda previa de la Libertadores, tras perder ante Cristal, y quedó ubicado en el bombo 4 de la Sudamericana.
Juventud
El club uruguayo no logró superar a DIM en la fase preliminar de la Libertadores, por lo que continuará su participación en el segundo torneo continental, la Sudamericana.