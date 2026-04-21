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21 de abril de 2026 - 13:52
Policiales.

Una enfermera denunció a un paciente por abuso sexual en un hospital de Chubut

El hecho ocurrió en José de San Martín. La Justicia investiga un caso de abuso sexual simple y ya dictó medidas de restricción

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Una enfermera denunció a un paciente por abuso sexual en un hospital de Chubut

Una enfermera denunció a un paciente por abuso sexual en un hospital de Chubut

Una enfermera denunció un hecho de abuso sexual dentro del hospital rural de José de San Martín, en la provincia de Chubut. El episodio ocurrió el lunes 20 de abril por la noche, cuando la trabajadora atendía a un paciente. Interviene el Ministerio Público Fiscal, que investiga el caso bajo la figura de abuso sexual simple.

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Un episodio que generó conmoción en la localidad

El hecho se registra en el hospital rural Dr. Roberto Gandini, en una localidad de menor escala donde este tipo de situaciones genera fuerte impacto.

De acuerdo a la denuncia, la enfermera se encontraba sola en el momento en que se disponía a asistir a un paciente. En ese contexto, el hombre realizó tocamientos sin consentimiento, lo que activó el protocolo de intervención.

Intervención policial y judicial

Tras lo sucedido, la víctima radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer. A partir de ese momento, la causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal.

La investigación se encuadra en el delito de abuso sexual simple. En paralelo, la Justicia dictó una restricción de acercamiento como medida de protección para la denunciante.

Medidas de protección y avance de la causa

El proceso judicial avanza con recolección de pruebas y toma de testimonios. La prioridad se centra en garantizar la seguridad de la trabajadora de la salud.

La restricción de acercamiento busca evitar cualquier tipo de contacto entre el acusado y la víctima mientras se desarrolla la investigación.

Reclamos del personal de salud

Desde el entorno del hospital se expresó preocupación por este tipo de situaciones. Integrantes del equipo de salud remarcan la necesidad de visibilizar los hechos de violencia dentro del ámbito sanitario.

Según indicaron, estos episodios no resultan aislados y afectan a trabajadores en distintos puntos de la provincia.

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Comunicado institucional y respaldo a la víctima

La comunidad hospitalaria difundió un comunicado en el que manifestó su repudio frente a lo ocurrido. En el mismo documento, expresaron solidaridad con la enfermera y solicitaron el avance de la causa judicial.

El texto también exige sanciones para el responsable y mayor protección para el personal de salud.

Investigación en curso

El caso continúa bajo investigación en la provincia de Chubut. Las autoridades judiciales avanzan con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

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