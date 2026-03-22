Nuevo cronograma de descacharrado contra el mosquito: mirá días y barrios

Salud informó un nuevo cronograma de descacharrado en la capital jujeña para prevenir dengue y chikungunya ante el avance de casos.

El Ministerio de Salud de Jujuy anunció un nuevo cronograma de descacharrado en San Salvador de Jujuy para reforzar la prevención del dengue y el chikungunya, en un contexto sanitario que gana atención en la provincia luego de la confirmación de 12 casos de chikungunya en las últimas horas.

La medida busca controlar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de ambas enfermedades, en una etapa del año en la que siguen presentes las lluvias, la humedad y las condiciones favorables para la reproducción del insecto. Según informó la cartera sanitaria, el trabajo incluye no solo la recolección de objetos que puedan acumular agua, sino también el uso de ovitrampas, el monitoreo de domicilios y acciones de prevención casa por casa.

Cómo será el cronograma de descacharrado De acuerdo con la información oficial, cada jornada comenzará desde las 8.30 horas y se desarrollará en distintos sectores de la capital:

Miércoles 25 de marzo: zona CAPS 820 Viviendas , en los barrios 820 Viviendas y Malvinas .

zona CAPS , en los barrios y . Jueves 26 de marzo: zona CAPS Campo Verde , en los barrios 9 de Julio, Ascasubi, Campo Verde y Mina Lea .

zona CAPS , en los barrios . Viernes 27 de marzo: zona CAPS 337 Viviendas, en los barrios 284 Viviendas y 337 Viviendas, en Alto Comedero. Desde Salud recordaron que el descacharrado consiste en eliminar todos aquellos objetos y recipientes en desuso que pueden juntar agua y convertirse en criaderos del mosquito.

descacharrado El descacharrado, el mejor mètodo para eliminar criaderos de mosquitos vectores Qué recomiendan para prevenir dengue y chikungunya El Ministerio insistió en que la prevención empieza en cada casa. Por eso, pidió descartar recipientes en desuso, girar baldes, botellas y tambores que queden a la intemperie, cambiar a diario el agua de los bebederos de animales y reemplazar el agua de floreros por arena húmeda. También recomendó limpiar canaletas, tapar tanques, desmalezar patios y jardines y usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Además, recordó la importancia de la consulta médica inmediata ante síntomas compatibles con estas enfermedades, como fiebre alta, dolor muscular y articular, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea y manchas en la piel, evitando siempre la automedicación.

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