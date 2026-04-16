"La amenaza de tiroteo estaba en un baño", el relato del tenso momento en la escuela de Libertador

Una amenaza de tiroteo generó preocupación en la Escuela Técnica Herminio Arrieta de Libertador, en la provincia de Jujuy y activó distintos protocolos de seguridad en conjunto con el Ministerio de Educación, la Policía de la Provincia, Bomberos y el Juzgado. En ese marco, el regente de la institución explicó cómo fueron alertados del mensaje por parte de los alumnos y de qué manera se puso en marcha el procedimiento preventivo.

País. Cómo será la vuelta a clases en la Escuela "Mariano Moreno" tras el tiroteo

Jujuy. La amenaza de tiroteo en la escuela de Libertador podría tener penas de hasta seis años de prisión

La aparición de un mensaje amenazante en la Escuela Técnica Herminio Arrieta de Libertador encendió las alarmas de la institución y motivó la activación de un protocolo de seguridad con intervención de la Policía, el Ministerio de Educación, Región Quinta y el Juzgado.

Según relató a Canal 4 el regente del establecimiento, Miguel Toconás, el hecho fue advertido ayer, después del recreo de las 10.35. “Los últimos alumnos que se retiraron del baño dieron aviso al preceptor que había un cartel amenazante. Al apersonarse encuentra la lectura: tiroteo 16/4”, explicó.

A partir de ese momento, la escuela puso en marcha las acciones correspondientes para abordar la situación. “Esto despierta todas nuestras alarmas e iniciamos la denuncia correspondiente en la Policía, informamos al Ministerio de Educación, a Región Quinta, e intervino el Juzgado. Entre la tarde de ayer estuvimos tratando de armar todo el protocolo donde intervienen varios actores y tratar de que se pueda desarrollar con normalidad la actividad de hoy”, señaló.

Embed - MIGUEL TOCONÁS - REGENTE DE LA ETEH: amenaza de tiroteo

Desafíos virales: una de las líneas de investigación

En otro tramo de sus declaraciones, Toconás indicó que la Justicia trabaja sobre dos posibles hipótesis para determinar qué fue lo que ocurrió. Una de las líneas que se analiza podría estar vinculada a desafíos virales que circularon en las últimas horas en TikTok en distintos puntos del país.

“Hay dos líneas de investigación que se siguen, tanto desde la Policía e internamente en el colegio, para saber qué pasó. Estamos charlando con los chicos para conocer la situación”, explicó el regente de la ETHA.

Desarrollo de las clases: hubo ausentismo

Consultado por cómo se desarrollan las actividades dentro de la institución, Toconás dijo que "la actividad es normal", y comentó que el miércoles 15 de abril avisaron por mail a las familias, dando la posibilidad de elección para decidir si iban o no a clases los alumnos.

"Tuvimos un ausentismo del 30%. Pero hubo mucho acompañamiento de los padres".

Escuela Técnica Herminio Arrieta

Qué pasó en la Escuela Técnica Herminio Arrieta

El hecho fue denunciado el miércoles 15 de abril, luego de que se advirtieran expresiones amenazantes en uno de los baños de la Escuela Técnica Herminio Arrieta de Libertador. Según indicaron los referentes de la institución, alumnos observaron en el baño de varones un cartel que decía: "Tiroteo. 16/04".

A partir de ello, se dispuso un importante operativo de prevención en el establecimiento, con presencia de efectivos policiales y equipos del Ministerio de Seguridad, priorizando el esclarecimiento del hecho, como así también, junto a las autoridades de la institución para garantizar el resguardo y acompañamiento a la comunidad educativa.

Investigación del MPA

En paralelo, la Brigada de Investigaciones trabaja intensamente para identificar al autor de las amenazas, con un minucioso análisis de las cámaras de seguridad, tareas de campo y recolección de elementos que permitan avanzar en la causa.

Desde Fiscalía se remarcó que el hecho es abordado con la máxima seriedad, señalando que no se trata de una situación menor ni de una simple conducta inapropiada, sino de un hecho que es investigado como un delito penal, el cual se encuadra en el Art. 211 del Código Penal “INTIMIDACIÓN PÚBLICA” que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión.