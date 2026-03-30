Detienen al acusado del robo armado en una pizzería de San Pedrito

La Justicia de Jujuy detuvo al hombre acusado de un robo a mano armada en una pizzería del barrio San Pedrito. El hecho ocurrió el 22 de marzo, cerca de la 1 de la madrugada, en un comercio ubicado sobre avenida Almirante Brown al 1600, en San Salvador de Jujuy.

Policial. "Primero miró mi local": el relato de una vecina sobre el robo en una pizzería de San Pedrito

Policial. Robo a mano armada en una pizzería de San Pedrito, el hecho quedó grabado

Según la investigación, el sospechoso ingresó al local con un arma de fuego, amenazó a quienes se encontraban en el lugar y sustrajo una suma cercana a los 200 mil pesos. Luego escapó rápidamente.

Tras la denuncia, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas tomó intervención y ordenó una serie de medidas para dar con el autor.

Efectivos de la Dirección General de Investigaciones, a través de la División Robos y Hurtos, avanzaron con el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios. Estas tareas permitieron reconstruir el recorrido del sospechoso.

Con los datos reunidos, los investigadores lograron identificar al presunto autor del asalto.

Embed - Robo a mano armada en una pizzería de San Pedrito, el hecho quedó grabado

Detención en la vía pública

Días después del hecho, el sospechoso fue detenido en la vía pública. Se trata de un hombre mayor de edad, identificado por sus iniciales C.N.E., oriundo de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a fuentes oficiales, el detenido cuenta con antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad. Tras su aprehensión, quedó alojado en una dependencia policial.

Intervención judicial en curso

La causa se encuentra bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal a cargo dispuso la continuidad de las actuaciones para avanzar con el proceso judicial.

El acusado permanece detenido y a disposición de la Justicia provincial, mientras se desarrollan las medidas procesales correspondientes.

Contexto del hecho en San Pedrito

El asalto generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona de San Pedrito, un sector con intensa actividad comercial durante horarios nocturnos.

El local gastronómico donde ocurrió el robo funciona sobre una de las principales arterias del barrio, lo que permitió contar con registros fílmicos clave para la investigación.