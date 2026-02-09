Los creadores de Las Guerreras K-pop estrenan una nueva película

Luego del impacto global de Las Guerreras K-pop, el equipo creativo detrás de ese fenómeno animado vuelve a la pantalla grande con una nueva apuesta que promete abrir otra saga de personajes. Se trata de GOAT: como cabras , una producción de Sony Pictures Animation que se estrena esta semana en los cines.

La nueva película se aleja del universo musical y fantástico del K-pop para sumergirse en una épica deportiva , protagonizada por una cabra con un corazón de león que sueña con triunfar en un deporte donde, a simple vista, no parece tener lugar.

El éxito de Las Guerreras K-pop no solo se midió en reproducciones y conversaciones en redes, s ino también en su fuerte identidad visual y narrativa. Ahora, el mismo equipo creativo apuesta por trasladar ese sello a una historia completamente distinta, pero con un espíritu similar: personajes improbables, desafíos extremos y un mensaje inspirador.

En GOAT: como cabras , la historia gira en torno a Will , una pequeña cabra que desde siempre soñó con convertirse en una estrella del rugebol , un deporte de contacto total, intenso y mixto, dominado por las criaturas más grandes y feroces del reino animal.

GOAT: como cabras - La nueva película de los creadores de Las Guerreras Kpop

Un deporte sin lugar para los débiles

Dentro de este universo, el rugebol no es un juego menor. Se disputa en estadios peligrosos, con reglas exigentes y un nivel físico que parece excluir a cualquiera que no responda a la fuerza bruta. Sin embargo, Will tiene dos armas inesperadas: una velocidad eléctrica y una habilidad técnica fuera de serie.

Esas cualidades convencen a la dueña de Los Pinchos, un equipo hundido en una profunda crisis deportiva, para darle una oportunidad. El fichaje no busca gloria inmediata, sino algo mucho más básico: intentar ganar, al menos, un partido.

El verdadero desafío está dentro del equipo

Como en toda épica cinematográfica, el mayor obstáculo no siempre está del lado del rival. En este caso, el conflicto central se desarrolla dentro del propio vestuario. Los compañeros de Will, acostumbrados a la fuerza y al tamaño como únicas herramientas, reciben con rechazo y desconfianza la llegada de una cabrita a sus filas.

La película construye así una metáfora sobre la resiliencia, la inclusión y la capacidad de romper sistemas preestablecidos. Tal como plantea su sinopsis, Will está decidido a demostrar que, en el deporte y en la vida, “los pequeños saben jugar”.

Dirección y un elenco de primer nivel

La película cuenta con la dirección de Tyree Dillihay, con experiencia en producciones como Bob’s Burgers, Good Vibes y La pandilla de La Pantera Rosa. A su lado se suma Adam Rosette, quien debuta como codirector y aporta una mirada fresca a la puesta en escena.

El reparto de voces originales reúne a figuras destacadas de la cultura pop actual, entre ellas Caleb MacLaughlin, Nicola Coughlan, David Harbour y la leyenda de la NBA Stephen Curry. Completan el elenco Gabrielle Union, Nick Kroll y Rachna Vasavada.

Una apuesta visual y narrativa ambiciosa

El tráiler, publicado el año pasado, ya anticipa una propuesta visual potente, con colores saturados, escenas de acción dinámicas y un ritmo electrizante que busca redefinir el cine deportivo animado. Con esta combinación de humor, emoción y un mensaje inspirador, GOAT: como cabras se perfila como uno de los estrenos animados más destacados de la temporada.

Tras el impacto de Las Guerreras K-pop, Sony Pictures apuesta a repetir la fórmula: una historia distinta, pero con la misma ambición de construir un nuevo fenómeno.