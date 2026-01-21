La cantante Hilary Duff regresó a los escenarios con un esperado concierto en Londres

La cantante Hilary Duff volvió a los escenarios y dio su primer show en más de 10 años.

La cantante Hilary Duff, de 38 años, regresó a los escenarios el lunes 19 de enero en el O2 Shepherd's Bush Empire de Londres, ofreciendo su primer recital desde 2015. Durante la presentación, Duff interpretó por primera vez en vivo su hit de 2003, “What Dreams Are Made Of”, según informó Rolling Stone.

Es preciso destacar que el tema logró hacerse conocido originalmente como parte de la banda sonora de la película Lizzie McGuire.

Embed - HILARY DUFF TODOJUJUY La cantante Hilary Duff, con nuevo disco y gira Este concierto marcó el inicio de la gira Small Rooms, Big Nerves, la primera de Hilary Duff en más de una década. El recorrido incluirá presentaciones en Toronto, Brooklyn y Los Ángeles, y cerrará con varias fechas en Las Vegas durante el fin de semana de San Valentín, del 13 al 15 de febrero, en el Voltaire del Venetian Resort.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hilary Duff (@hilaryduff) El tour acompaña el próximo lanzamiento de su sexto disco de estudio, “Luck… or something”, previsto para el 20 de febrero bajo el sello Atlantic Records. Este nuevo álbum llega después de casi once años de silencio discográfico, desde su trabajo anterior, Breathe In. Breathe Out. de 2015. La fuente de inspiración para este disco surgió de sus experiencias amorosas durante la juventud.

Según Hilary Duff, su nuevo sencillo, “Roommates”, refleja la nostalgia por aquellos tiempos en que la vida era más espontánea y desenfrenada, antes de que las responsabilidades cotidianas ocuparan por completo cada instante. El regreso de Hilary Duff tras una década alejada de la música. La cantante explicó que el tema transmite el anhelo de reconectar tanto consigo misma como con la pareja, en medio de las presiones y compromisos de la vida adulta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.