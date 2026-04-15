Anuncian corte de agua para este miércoles en La Quiaca

Jujuy. Corte de agua en San Salvador de Jujuy: el servicio se restablecerá, de forma paulatina, desde las 21 horas

Operativo. Corte de agua en Jujuy: estiman que el servicio comenzará a restablecerse desde las 14

Según detalló la empresa, la restricción del suministro se producirá entre las 9 y las 13 , debido a la ejecución de tareas de mejora en la red . Desde el organismo explicaron que estas labores forman parte de los trabajos previstos para optimizar el servicio.

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De acuerdo al comunicado oficial, el sector alcanzado por el corte será calle Patricias Argentinas, entre calle Carlos Gardel y avenida Paraguay .

Por este motivo, recomendaron a los vecinos de esa zona tomar los recaudos necesarios mientras se desarrollen las tareas, ya que durante esas horas podría registrarse falta de agua o baja presión.

Qué informó Agua Potable de Jujuy

La empresa señaló que la medida responde a la necesidad de avanzar con obras de mejora, por lo que la interrupción será temporal y se extenderá solo durante el horario establecido para los trabajos.

Además, recordaron que los usuarios pueden comunicarse por los canales oficiales para realizar consultas, reclamos o denuncias vinculadas al servicio.

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