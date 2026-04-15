Anuncian corte de agua para este miércoles en La Quiaca

Agua Potable de Jujuy informó que este miércoles 15 de abril se llevarán adelante trabajos programados en La Quiaca, lo que provocará una interrupción temporal del servicio de agua potable en una zona específica de la ciudad.
Según detalló la empresa, la restricción del suministro se producirá entre las 9 y las 13, debido a la ejecución de tareas de mejora en la red. Desde el organismo explicaron que estas labores forman parte de los trabajos previstos para optimizar el servicio.
La zona afectada en La Quiaca
De acuerdo al comunicado oficial, el sector alcanzado por el corte será calle Patricias Argentinas, entre calle Carlos Gardel y avenida Paraguay.
Por este motivo, recomendaron a los vecinos de esa zona tomar los recaudos necesarios mientras se desarrollen las tareas, ya que durante esas horas podría registrarse falta de agua o baja presión.
Qué informó Agua Potable de Jujuy
La empresa señaló que la medida responde a la necesidad de avanzar con obras de mejora, por lo que la interrupción será temporal y se extenderá solo durante el horario establecido para los trabajos.
Además, recordaron que los usuarios pueden comunicarse por los canales oficiales para realizar consultas, reclamos o denuncias vinculadas al servicio.
Líneas de contacto:
- Línea telefónica: 0800-444-26337
- WhatsApp: 3884614173
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.