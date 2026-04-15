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15 de abril de 2026 - 09:09
Jujuy.

Anuncian corte de agua para este miércoles en La Quiaca

La interrupción del suministro de Agua Potable en La Quiaca fue programada entre las 9 y las 13 y afectará a un sector puntual de la ciudad.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
agua corte
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Según detalló la empresa, la restricción del suministro se producirá entre las 9 y las 13, debido a la ejecución de tareas de mejora en la red. Desde el organismo explicaron que estas labores forman parte de los trabajos previstos para optimizar el servicio.

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Corte de agua en La Quiaca: anunciaron trabajos programados para este miércoles

Corte de agua en La Quiaca: anunciaron trabajos programados para este miércoles

La zona afectada en La Quiaca

De acuerdo al comunicado oficial, el sector alcanzado por el corte será calle Patricias Argentinas, entre calle Carlos Gardel y avenida Paraguay.

Por este motivo, recomendaron a los vecinos de esa zona tomar los recaudos necesarios mientras se desarrollen las tareas, ya que durante esas horas podría registrarse falta de agua o baja presión.

Qué informó Agua Potable de Jujuy

La empresa señaló que la medida responde a la necesidad de avanzar con obras de mejora, por lo que la interrupción será temporal y se extenderá solo durante el horario establecido para los trabajos.

Además, recordaron que los usuarios pueden comunicarse por los canales oficiales para realizar consultas, reclamos o denuncias vinculadas al servicio.

Líneas de contacto:

  • Línea telefónica: 0800-444-26337
  • WhatsApp: 3884614173

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