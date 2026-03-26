jueves 26 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de marzo de 2026 - 10:36
Jujuy.

Corte de agua en San Pedro de Jujuy por obras: qué zona será afectada

La empresa Agua Potable de Jujuy informó que este viernes 27 de marzo llevará a cabo tareas de reparación en San Pedro de Jujuy con corte del servicio.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Corte de agua en San Pedro de Jujuy por obras: qué zona será afectada

Corte de agua en San Pedro de Jujuy por obras: qué zona será afectada

Lee además
Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Aviso.

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Trabajos de emergencia de Agua Potable en Volcán y Tumbaya: cuándo y a qué hora
Aviso.

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Volcán y Tumbaya: cuándo y a qué hora

Corte de agua en San Pedro de Jujuy por obras
Corte de agua en San Pedro de Jujuy por obras

Corte de agua en San Pedro de Jujuy por obras

Trabajos para optimizar el servicio

Según detallaron desde la empresa estatal, las tareas forman parte de un plan de mejoras y se llevarán a cabo sobre el acueducto de 300 milímetros de diámetro, de material asbesto cemento, ubicado en el margen de la ruta 34.

La intervención técnica consistirá en la ejecución de un “by-pass” estructural, una maniobra clave para garantizar la estabilidad del sistema y optimizar la distribución de agua potable en distintos sectores de la ciudad.

Horario del corte y zonas afectadas

Debido a la complejidad de los trabajos, se realizará una interrupción total del suministro que comenzará a las 7:00 de la mañana y se extenderá, en principio, hasta las 16:00.

Las zonas afectadas serán:

  • Barrio La Merced (en su totalidad)
  • Sector de Aserraderos
  • Parque Industrial de La Urbana

Una vez finalizadas las tareas, el servicio comenzará a normalizarse de manera progresiva.

Restablecimiento paulatino del servicio

Desde Agua Potable aclararon que la recuperación del suministro no será inmediata en todos los sectores. Mientras algunas zonas podrían contar con el servicio rápidamente, otras —especialmente las ubicadas en sectores más elevados— podrían registrar baja presión durante varias horas hasta lograr la estabilización total de la red.

Plan de contingencia y recomendaciones

Para mitigar el impacto del corte, la empresa dispondrá de un camión aguatero que realizará reparto gratuito en los sectores más afectados y puntos críticos.

Asimismo, se recomienda a los vecinos de barrio La Merced, Aserraderos y Parque Industrial de La Urbana hacer un uso racional y solidario de las reservas domiciliarias hasta que el servicio se restablezca por completo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Volcán y Tumbaya: cuándo y a qué hora

Cuatro barrios se verán afectados en el servicio de Agua Potable por la turbiedad en el Rio Guerrero

Atención Palma Sola:  realizan mantenimiento y puede faltar el servicio hasta el mediodía

Se incendió una vivienda en barrio Sarmiento de San Pedro de Jujuy sin heridos

Lo que se lee ahora
Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige
Jujuy.

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige
Jujuy.

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige

Mujer y dos menores desaparecidos: habló la hermana
Policiales.

Habló la hermana de la mujer desaparecida con sus hijos y reveló dónde estarían

Habló el hermano del soldado asesinado en Abra Pampa video
Jujuy.

Habló el hermano del soldado asesinado en Abra Pampa y contó cómo sobrevivió al ataque

Noelia Castillo, la española que recibirá eutanasia por depresión.
Mundo.

La dura historia de Noelia Castillo Ramos, la joven española que recibirá mañana la eutanasia

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: ya es el sexto en lo que va de marzo
Jujuy.

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: estos son los valores actualizados

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel