Corte de agua en San Pedro de Jujuy por obras: qué zona será afectada

Según detallaron desde la empresa estatal, las tareas forman parte de un plan de mejoras y se llevarán a cabo sobre el acueducto de 300 milímetros de diámetro, de material asbesto cemento, ubicado en el margen de la ruta 34.
La intervención técnica consistirá en la ejecución de un “by-pass” estructural, una maniobra clave para garantizar la estabilidad del sistema y optimizar la distribución de agua potable en distintos sectores de la ciudad.
Horario del corte y zonas afectadas
Debido a la complejidad de los trabajos, se realizará una interrupción total del suministro que comenzará a las 7:00 de la mañana y se extenderá, en principio, hasta las 16:00.
Las zonas afectadas serán:
Barrio La Merced (en su totalidad)
Sector de Aserraderos
Parque Industrial de La Urbana
Una vez finalizadas las tareas, el servicio comenzará a normalizarse de manera progresiva.
Restablecimiento paulatino del servicio
Desde Agua Potable aclararon que la recuperación del suministro no será inmediata en todos los sectores. Mientras algunas zonas podrían contar con el servicio rápidamente, otras —especialmente las ubicadas en sectores más elevados— podrían registrar baja presión durante varias horas hasta lograr la estabilización total de la red.
Plan de contingencia y recomendaciones
Para mitigar el impacto del corte, la empresa dispondrá de un camión aguatero que realizará reparto gratuito en los sectores más afectados y puntos críticos.
Asimismo, se recomienda a los vecinos de barrio La Merced, Aserraderos y Parque Industrial de La Urbana hacer un uso racional y solidario de las reservas domiciliarias hasta que el servicio se restablezca por completo.