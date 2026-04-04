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4 de abril de 2026 - 09:17
Sociedad.

Sábado Santo: significado, origen y cómo se conmemora en la tradición cristiana

El Sábado Santo es uno de los días centrales en el marco de Semana Santa, una de las principales celebraciones para la comunidad cristiana.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Sábado Santo: significado, origen y cómo se conmemora en la tradición cristiana

Sábado Santo: significado, origen y cómo se conmemora en la tradición cristiana

En el marco de la Semana Santa, el Sábado Santo ocupa un lugar central dentro de las celebraciones cristianas. Se trata de una jornada de recogimiento y vigilia, en la que los fieles aguardan la llegada del Domingo de Pascua, momento en el que se celebra la resurrección de Jesucristo.

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El significado del Sábado de Gloria

También conocido como Sábado de Gloria, este día recuerda el tiempo en que Jesús permaneció en el sepulcro tras su crucifixión y antes de su resurrección. Es la penúltima jornada de la Semana Santa y forma parte del Triduo Pascual, el período más importante del calendario litúrgico cristiano.

Para los creyentes, es un momento de reflexión sobre la muerte de Cristo y el sentido de su resurrección, considerada un hecho fundamental para la fe cristiana.

Un origen marcado por el duelo y el silencio

El Sábado Santo rememora especialmente el dolor de María y de los discípulos tras la muerte de Jesús. Por ello, es un día asociado al silencio, el luto y la contemplación.

En la Iglesia Católica, esta jornada tiene características particulares: no se celebran misas, no suenan las campanas, el altar permanece despojado y el sagrario queda abierto y vacío. Solo se administran los sacramentos de la confesión y la unción de los enfermos.

Cómo se vive y se celebra

Durante el día, los fieles suelen participar de momentos de oración personal, retiros espirituales y confesiones. Las iglesias permanecen abiertas, pero sin celebraciones litúrgicas formales.

La principal ceremonia llega por la noche con la Vigilia Pascual, considerada la celebración más importante del año para el cristianismo. Este rito incluye distintas etapas:

  • Bendición del fuego: se enciende el Cirio Pascual en una iglesia a oscuras, simbolizando la luz de Cristo.
  • Liturgia de la Palabra: se realizan lecturas bíblicas que recorren la historia de la salvación.
  • Liturgia Bautismal: se bendice el agua, se realizan bautismos y se renuevan promesas.
  • Liturgia de la Eucaristía: se celebra una misa festiva que anticipa la Pascua.

El lugar del Sábado Santo en la Semana Santa

Cada jornada de la Semana Santa tiene un significado particular dentro de la tradición cristiana:

  • Jueves Santo: conmemora la Última Cena.
  • Viernes Santo: recuerda la crucifixión de Jesús.
  • Sábado Santo: tiempo de espera y reflexión.
  • Domingo de Pascua: celebra la resurrección.

Así, el Sábado Santo se presenta como un día de transición entre el dolor por la muerte y la alegría por la resurrección, marcando uno de los momentos más profundos y simbólicos de la fe cristiana.

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