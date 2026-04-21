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21 de abril de 2026 - 16:50
Sociedad.

El truco casero que ayuda a mantener a los ratones lejos del jardín

Una alternativa natural que funciona como repelente y contribuye a proteger el espacio verde de la presencia de ratones en tu hogar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La sorprendente solución natural que ahuyenta a los ratones y protege el jardín.

La sorprendente solución natural que ahuyenta a los ratones y protege el jardín.

Con el fin del clima cálido y la baja en las temperaturas, los ratones tienden a desplazarse hacia espacios resguardados donde encuentran abrigo y comida disponible. Aunque muchas veces no se los detecta a simple vista, pueden causar perjuicios importantes en el hogar y representar un potencial peligro sanitario.

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Especialistas señalan que la presencia de heces de ratones y ratas puede favorecer la proliferación de bacterias, contaminar alimentos y generar cuadros alérgicos en las personas.

El olor a ajo es especialmente desagradable para ratones y ratas.

A su vez, cuando estos desechos se secan, su dispersión en el aire puede facilitar la transmisión de enfermedades como el hantavirus, la salmonelosis o la fiebre por mordedura de roedor.

Más allá del impacto en la salud, también se trata de animales que suelen causar daños en espacios verdes, en particular en huertas donde se cultivan vegetales de raíz como papas o zanahorias.

Por lo general tienen hábitos nocturnos y buscan refugio en sitios con poca luz, como debajo de pisos, en galpones, invernaderos o áreas de compostaje, lo que vuelve más complejo detectarlos y erradicarlos. De acuerdo con publicaciones especializadas en jardinería, hay indicios concretos que permiten advertir su presencia.

Este es el truco infalible que mantendrá los ratones alejados de tu jardín.

Entre ellos se encuentran marcas grasosas sobre paredes o cercos, heces alargadas de aproximadamente 15 mm de largo por 5 mm de ancho, deterioro en superficies de madera o plástico cerca de zonas donde hay alimentos o compost, huellas de roeduras en cultivos, nidos hechos con materiales blandos y orificios en la tierra de entre 6 y 9 cm de diámetro, que suelen funcionar como accesos a túneles subterráneos.

Una de las razones más frecuentes por las que los ratones se acercan a los jardines es la disponibilidad de alimento, en particular las semillas que quedan de los comederos para aves. Para evitar su presencia, se aconseja quitar estos dispositivos de forma temporal o asegurarse de que estén correctamente cerrados y que no queden restos de comida en el suelo.

La sorprendente solución natural que ahuyenta a los ratones y protege el jardín.

Soluciones naturales: el poder del ajo

La aparición de plantas deterioradas, arbustos secos o ejemplares jóvenes que mueren sin causa evidente puede ser señal de la presencia de roedores como campañoles o ratas de jardín. Dentro de este grupo se incluyen variantes como el campañol común, el de campo y el de banco, especies que suelen resultar difíciles de diferenciar para quienes no están familiarizados.

Cuando estos roedores se instalan en jardines o zonas rurales, su capacidad de reproducción es elevada: entre marzo y octubre pueden tener entre tres y cuatro crías por temporada, con un promedio de cinco por camada. En ese contexto, una infestación puede superar los 500 ejemplares por hectárea, lo que vuelve complejo su control.

Las ratas y ratones pueden provocar daños en las plantas del jardín.

El aroma del ajo resulta muy repelente para ratones y ratas, por lo que puede utilizarse como una alternativa natural para ahuyentarlos del jardín.

La especialista en jardinería Juanita Schulze aconseja colocar dientes de ajo en distintos sectores del terreno, ya que los roedores tienden a evitar esas áreas. Además, propone otra opción: triturar el ajo, hervirlo en agua, filtrar el líquido y aplicarlo en la base de las plantas, o bien distribuir los dientes en los límites del jardín.

Métodos sostenibles y preventivos

El empleo de sustancias tóxicas o químicos se encuentra cada vez más limitado, en especial dentro de producciones agrícolas ecológicas.

Estos animales, además de los riesgos sanitarios, son conocidos por destruir jardines.

En varios países de Europa, la eliminación de topos está prohibida, por lo que las alternativas se reducen a métodos de disuasión como el uso de sonidos, vibraciones, trampas sin veneno o soluciones caseras. En el caso de los ratones de campo, se recomienda recurrir a trampas mecánicas ubicadas en puntos estratégicos durante la primavera, cuando comienza su ciclo reproductivo.

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