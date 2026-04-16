Dientes amarillos: el truco qué recomiendan los especialistas para prevenirlos

Todas las personas desean tener una sonrisa sana , luminosa y de color blanco . Sin embargo, los especialistas en odontología señalan que tener los dientes amarillos no necesariamente está asociada a una afección en los dientes o en las encías.

Mundo. Inusual truco de una corredora: ¿Por qué se cepilló los dientes en medio de la carrera?

De acuerdo con la clínica dental Dobleese Clínica Dental , la genética juega un papel fundamental en el color natural de la dentadura, ya que tanto el espesor del esmalte como el tono de la dentina quedan determinados desde el nacimiento.

En este sentido, se trata de una característica biológica que comparte la misma raíz que explica por qué cada individuo presenta distintos tonos de piel , ojos y cabello .

Por otra parte, el paso del tiempo también incide en la apariencia dental, ya que el esmalte se va desgastando progresivamente y pierde parte de su brillo y blancura natural. A esto se suma que el consumo o uso de determinados fármacos puede alterar la tonalidad de los dientes.

Antibióticos como la tetraciclina o la doxiciclina, sobre todo cuando se administran en etapas tempranas de la vida, pueden generar pigmentaciones dentales que resultan muy difíciles de eliminar. Del mismo modo, otros tratamientos médicos —como la quimioterapia—, así como el uso prolongado de enjuagues bucales o dentífricos con flúor en niños menores de seis años, también pueden influir en la tonalidad de los dientes.

Los trucos para evitar tener los dientes amarillos, según los expertos.

Más allá de los factores hereditarios, uno de los elementos que más incide en la apariencia dental es el estilo de vida cotidiano. Una higiene bucal insuficiente favorece la acumulación de placa bacteriana y de residuos alimenticios, lo que facilita la aparición de manchas en la superficie dental.

Sin embargo, un cepillado demasiado frecuente o realizado con excesiva fuerza puede terminar erosionando el esmalte dental y dejando al descubierto la dentina, lo que provoca cambios en el color natural de los dientes.

Frente a este tipo de situaciones, los odontólogos sugieren realizar la higiene bucal como mínimo dos veces al día, utilizando un cepillo de cerdas suaves y renovándolo cada tres o cuatro meses. También recomiendan complementar la rutina con hilo dental, la limpieza de la lengua y controles odontológicos regulares, que incluyan limpiezas profesionales.

Los odontólogos advierten que el color amarillento no siempre tiene por qué estar ligado a un problema de salud en los dientes o en las encías.

Tabaco y alimentos: los principales enemigos del esmalte

El hábito de fumar se encuentra entre los factores más habituales asociados a la alteración del color de los dientes. Según explican en la clínica Dobleese Clínica Dental, la nicotina junto con el alquitrán contenido en los cigarrillos van pigmentando la superficie dental de forma gradual con el paso del tiempo.

Asimismo, los profesionales de la odontología señalan que dejar de fumar no solo tiene un impacto positivo en la salud en general, sino que también contribuye a conservar la blancura de la dentadura durante un período más prolongado.

Por otra parte, la dieta influye de manera directa en el aspecto de los dientes. Alimentos y bebidas como el café, el té, el vino tinto, ciertas frutas y verduras de pigmentación intensa, así como las gaseosas, pueden acelerar la aparición de manchas en el esmalte. Esto se debe a que contienen sustancias que se adhieren a la superficie dental y, con el tiempo, van modificando su tonalidad.

Los trucos para evitar tener los dientes amarillos, según los expertos.

Para evitar el oscurecimiento o amarilleamiento de la dentadura, los odontólogos recomiendan reducir el consumo de productos y bebidas con alto poder colorante y, en caso de ingerirlos, realizar el cepillado dental posteriormente. Asimismo, aconsejan limitar las bebidas azucaradas y carbonatadas, ya que pueden debilitar el esmalte y favorecer la formación de manchas.

Soluciones y advertencias sobre remedios caseros

Ante el interés por lograr una dentadura más blanca, es habitual que muchas personas prueben soluciones caseras. No obstante, los odontólogos advierten que técnicas como el uso de bicarbonato de sodio, carbón activado u otros agentes abrasivos pueden generar un deterioro irreversible del esmalte dental y aumentar la sensibilidad dental.

En este sentido, el empleo de estos métodos sin la orientación de un profesional puede no solo resultar ineficaz, sino también empeorar la situación y ocasionar daños permanentes en la estructura dental.

El consumo de tabaco es una de las causas más frecuentes del cambio de color dental.

Los tratamientos realizados por odontólogos en consultorios especializados brindan resultados más efectivos y, al mismo tiempo, mayor nivel de seguridad. El blanqueamiento dental profesional utiliza sustancias controladas que permiten aclarar el tono de los dientes sin comprometer su estructura ni debilitar el esmalte.

En los casos de manchas persistentes o cuando se busca corregir alteraciones en la forma o el tamaño de las piezas dentales, las carillas de porcelana o de composite se presentan como una alternativa muy eficaz.

Para conservar los resultados obtenidos, los especialistas recomiendan sostener una higiene bucal adecuada y constante, evitar el consumo de tabaco, disminuir la ingesta de alimentos y bebidas con alto poder de pigmentación y realizar controles odontológicos periódicos.