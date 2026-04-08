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8 de abril de 2026 - 17:05
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Inusual truco de una corredora: ¿Por qué se cepilló los dientes en medio de la carrera?

Annie Tran completó la Maratón de Tokio usando un cepillo desechable en el kilómetro 32 para mantenerse fresca. Expertos opinan sobre este curioso recurso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una corredora completó una maratón tras cepillarse los dientes en plena carrera y lo recomienda como estrategia. &nbsp;

Una corredora completó una maratón tras cepillarse los dientes en plena carrera y lo recomienda como estrategia.

 

Annie Tran, corredora en la Maratón de Tokio, compartió cómo un cepillo de dientes descartable le ayudó a superar el kilómetro 32, una etapa de la carrera donde la fatiga suele ser extrema y la resistencia de los atletas se pone a prueba. Aunque no se trata de una sugerencia avalada por profesionales, Tran aprovechó el cepillo desechable para refrescarse y recuperar fuerzas.

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La escena se volvió viral en un video de Instagram, donde la atleta sugiere incluir este pequeño objeto entre los elementos esenciales del día de la competencia.

La práctica de Annie Tran se suma a aquellas que los maratonistas individuales adoptan para afrontar los kilómetros decisivos de la carrera.

De acuerdo con la publicación especializada Runners World, el relato que Annie Tran difundió en sus redes sociales refleja la sensación inmediata tras usar el cepillo de dientes durante la carrera: “¡Esto me devolvió la vida!”. La atleta explicó que ya había recurrido a este tipo de cepillos en jornadas extensas de trabajo y en viajes largos, por lo que decidió incorporarlo a su equipo para el maratón y evaluar su efecto en un escenario de alto desgaste físico.

La iniciativa provocó un aluvión de comentarios en las plataformas sociales, con seguidores curiosos por probar la estrategia por sí mismos. Algunos manifestaron su intención de incorporar cepillos dentales desechables a su kit de carrera, mientras que otros destacaron la ingeniosidad del recurso frente al conocido obstáculo del maratón, llamado el “muro”.

Este término se refiere al instante, normalmente pasado el kilómetro 32, en el que el cansancio tanto físico como mental desafía la resistencia y la fuerza de voluntad de los corredores.

Este fenómeno no pasó inadvertido para especialistas y aficionados.

La ciencia detrás de los estímulos sensoriales y el muro del maratón

Este comportamiento llamó la atención tanto de expertos como de entusiastas del atletismo. Investigaciones académicas sobre rendimiento en competencias de resistencia indican que realizar un enjuague bucal mientras se corre puede alterar la sensación de cansancio y favorecer el rendimiento, aunque la mayoría de los estudios se han enfocado en el consumo de bebidas isotónicas o energéticas.

El estímulo sensorial, por ejemplo el aroma y sabor a menta del dentífrico, podría potenciar la concentración y la motivación a lo largo de estas exigentes pruebas físicas.

Una corredora completó una maratón tras cepillarse los dientes en plena carrera y lo recomienda como estrategia.

Según el medio especializado Runner’s World US, el kilómetro 32 es un momento clave en la maratón, donde los atletas se enfrentan a un verdadero desafío entre fatiga física y resistencia mental. Para superarlo, los corredores suelen recurrir a distintas tácticas: desde la ingesta de geles energéticos y electrolitos hasta motivarse con música o el aliento de acompañantes.

La experiencia de Tran aporta un enfoque distinto: emplear la higiene oral como recurso para activar la mente y mantener la concentración en la etapa final de la carrera.

Otro tema que surgió entre los comentarios de las redes sociales fue la viabilidad de la técnica durante la carrera: varios internautas quisieron saber si se podía cepillar los dientes mientras se corre o si era necesario detenerse por completo. Al respecto, Tran explicó que utilizó un cepillo desechable sin necesidad de enjuague, diseñado para escenarios donde no hay acceso a agua, lo que le permitió continuar con la maratón sin pausas.

Annie Tran, participante en la Maratón de Tokio, relató cómo un cepillo de dientes desechable le sirvió para combatir el agotamiento en el kilómetro 32 durante la carrera.

Un recurso inesperado y la reacción de los corredores

La estrategia que empleó Annie Tran se incorpora a la lista de recursos que los corredores de maratón suelen utilizar para superar los kilómetros más críticos de la competencia. El video despertó la curiosidad de la comunidad runner, interesada en técnicas alternativas que puedan ofrecer ventajas tangibles en los tramos de mayor exigencia.

Al mismo tiempo, la vivencia de Tran abrió la discusión sobre la relevancia de los detalles logísticos y estímulos sensoriales en la preparación de carreras de larga distancia. Se sugiere que experimentar sensaciones poco comunes, como la frescura de la menta, podría modificar la percepción de esfuerzo justo en los momentos donde el cuerpo y la mente requieren un impulso extra.

En ese punto, el cansancio alcanza niveles altos y muchos atletas ponen a prueba su fortaleza para llegar a la meta.

Los estudios y análisis del rendimiento en carreras de larga distancia indican que uno de los factores esenciales para superar el temido “muro” del maratón es mantener la mente activa y aprovechar estrategias que alivien la sensación de agotamiento.

Si bien usar un cepillo de dientes mientras se corre no forma parte de los métodos tradicionales recomendados en guías de entrenamiento, la experiencia de Annie Tran evidencia que las soluciones creativas y personales pueden marcar un antes y un después en la capacidad de alcanzar la línea de llegada.

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