Truco clave: por qué recomiendan usar bicarbonato y papel film en los rieles de las ventanas

Los rieles de las ventanas suelen ser uno de los sectores más olvidados en la limpieza diaria del hogar. En esos pequeños espacios se acumulan polvo, tierra, humedad e incluso restos orgánicos que, con el tiempo, dificultan el deslizamiento de las hojas y generan malos olores. Frente a este problema cotidiano, un sencillo truco casero comenzó a ganar popularidad por su eficacia : el uso de bicarbonato de sodio combinado con papel film.

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Este método consiste en aplicar bicarbonato sobre los rieles y cubrirlo con papel film durante un tiempo determinado. De esta manera, se genera una especie de “cámara” que potencia las propiedades del producto , permitiendo que actúe en profundidad sobre la suciedad acumulada.

Truco clave: por qué recomiendan usar bicarbonato y papel film en los rieles de las ventanas

Uno de los principales beneficios del bicarbonato es su capacidad para absorber la humedad, uno de los factores que más contribuye al deterioro de estos espacios. Además, neutraliza olores de forma natural y evita la necesidad de recurrir a productos químicos agresivos que pueden dañar las superficies.

Cómo actúa este método y por qué mejora el funcionamiento de las ventanas

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El uso combinado de bicarbonato y papel film no solo limpia, sino que también ayuda a mejorar el funcionamiento de los rieles. Al eliminar residuos que generan fricción, facilita el deslizamiento de las ventanas, reduciendo el esfuerzo al abrirlas o cerrarlas y prolongando la vida útil del sistema.

Otro punto clave es que este truco contribuye a prevenir la formación de moho, especialmente en ambientes húmedos o durante épocas de lluvia. Al mantener secos estos sectores, también se reduce la posibilidad de aparición de insectos, que suelen sentirse atraídos por la humedad y la suciedad.

Además de los rieles de ventanas, esta técnica puede aplicarse en diversas superficies del hogar. Es especialmente útil en mamparas de baño, puertas de ducha, espejos, vitrinas, mesas de vidrio e incluso en ventanales de balcón, donde suele acumularse sarro o restos de jabón.

En definitiva, se trata de una solución práctica, económica y sustentable que permite mantener la limpieza del hogar sin esfuerzo y con elementos que la mayoría de las personas ya tiene en casa.