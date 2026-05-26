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26 de mayo de 2026 - 20:33
Mundo.

En Brasil dictaron preventiva para el arquitecto argentino acusado de racismo

La Justicia de Brasil dictó prisión preventiva para el santiagueño acusado de injuria racial contra un niño de 7 años.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Prisión preventiva para el arquitecto santiagueño que discriminó a un niño de siete años en Brasil (Foto ilustrativa)

Prisión preventiva para el arquitecto santiagueño que discriminó a un niño de siete años en Brasil (Foto ilustrativa)

La Justicia de Minas Gerais dictó prisión preventiva para Eduardo Ignacio Murias, el arquitecto santiagueño de 63 años acusado de enviar mensajes racistas contra un niño negro de 7 años durante un viaje turístico en tren entre Tiradentes y São João del Rei, en Brasil.

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La decisión fue tomada durante una audiencia de custodia, en la que el tribunal resolvió convertir la detención en flagrancia en prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.

Murias está acusado por el delito de “injuria racial”, una figura contemplada en la legislación brasileña contra el racismo. El argentino permanece alojado en una cárcel de São João del Rei, mientras la Policía Civil continúa con las actuaciones correspondientes.

Eduardo Ignacio Murias, el arquitecto santiagueño de 63 años
Eduardo Ignacio Murias, el arquitecto santiagueño de 63 años

Eduardo Ignacio Murias, el arquitecto santiagueño de 63 años

Qué ocurrió en el tren turístico de Brasil

El hecho ocurrió a bordo del tren turístico Maria Fumaça. Según la investigación, Murias habría tomado fotos y videos de un niño afrodescendiente de 7 años y luego compartió ese material en conversaciones telefónicas con mensajes discriminatorios.

En uno de los mensajes, el arquitecto escribió: “Está sentado a mi lado en el tren. Es moreno, pero muy guapo. Podría tenerlo como esclavo”. Luego agregó: “Estoy pensando en traer un esclavo; aquí hay muchos”. También habría escrito: “Puedo traer un esclavo para que cuide de tus nietas”.

La denuncia de la madre del niño

De acuerdo con testigos, otros pasajeros advirtieron la situación y alertaron a la madre del menor, una mujer oriunda de Río de Janeiro. “Una persona desconocida me tocó el hombro y me dijo que un hombre estaba tomando fotos de mi hijo y diciendo cosas ofensivas”, relató la mujer a medios locales.

Prisión preventiva para el arquitecto santiagueño que discriminó a un niño de siete años en Brasil
Prisión preventiva para el arquitecto santiagueño que discriminó a un niño de siete años en Brasil

Prisión preventiva para el arquitecto santiagueño que discriminó a un niño de siete años en Brasil

La madre confrontó al argentino y logró quitarle el celular. Luego aseguró que los mensajes encontrados eran “irrefutables” y expresó temor de que el caso pudiera estar vinculado con una red de trata o tráfico infantil. También sostuvo que su hijo quedó profundamente afectado tras el episodio.

El acusado dijo que era “una broma”

Personal de seguridad de VLI, la empresa responsable del servicio ferroviario, y otros pasajeros ayudaron a retener al sospechoso hasta la llegada de la Policía Militar.

Los efectivos secuestraron el teléfono del acusado. Según medios locales, el oficial que labró el acta sostuvo que el argentino dijo que “no era racista, que solo era una broma”.

La empresa ferroviaria repudió lo ocurrido mediante un comunicado: “VLI repudia el racismo y cualquier forma de discriminación”. Además, aseguró que colabora con las autoridades brasileñas.

Qué dice la ley brasileña

En Brasil, el racismo es considerado un delito grave y no admite el pago de fianza. El Código Penal brasileño contempla la injuria racial como la ofensa al honor de una persona mediante referencias a su raza, color, etnia, religión u origen.

El episodio tuvo lugar durante un viaje en tren, en el estado de Minas Gerais.
Detuvieron a otro argentino en Brasil por racismo.

Detuvieron a otro argentino en Brasil por racismo.

En 2023, una ley equiparó la injuria racial con el delito de racismo. Desde entonces, pasó a ser imprescriptible y no excarcelable, con penas que van de dos a cinco años de prisión.

El caso generó fuerte repercusión en Brasil y Argentina, y volvió a poner bajo la lupa distintos episodios recientes de discriminación protagonizados por ciudadanos argentinos en territorio brasileño.

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