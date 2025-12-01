El Gobierno presentó el proyecto del nuevo Código Penal: qué penas busca endurecer

Foto ilustrativa.

El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto integral de reforma del Código Penal, con el objetivo de endurecer penas, actualizar figuras delictivas y modificar criterios de legítima defensa y cumplimiento de condenas. La presentación fue realizada en Casa Rosada por la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante la conferencia, Adorni aseguró que la iniciativa busca “poner orden donde antes reinaba la barbarie” y afirmó que el nuevo Código estará basado en la premisa “el que las hace, las paga”. También señaló que se terminará con la llamada “doctrina zaffaronista” y sostuvo que “las calles dejarán de ser tierra libre para el crimen”.

Bullrich, por su parte, destacó que el Congreso afrontará “una misión histórica”, ya que el Código Penal vigente —sancionado en 1921— “ha sido modificado por parches durante décadas y ya no responde a la realidad actual”. En ese sentido, señaló que el nuevo proyecto apunta a “dar vuelta la lógica del sistema penal, que favorecía a delincuentes, violadores y asesinos”, y aseguró que el eje estará puesto “en la sociedad y en las víctimas”.

Los principales puntos de la reforma image Brindaron detalles del proyecto del nuevo Código Penal. El proyecto incluye una serie de modificaciones que abarcan homicidios, delitos sexuales, corrupción, legítima defensa y ejecución de penas. Estos son los cambios más relevantes:

Homicidios Homicidio simple: la pena máxima sube de 25 a 30 años .

Homicidios agravados con pena de perpetua: se incorporan nuevas circunstancias, como: Magnicidios. Asesinato de autoridades educativas en ejercicio de sus funciones. Víctimas menores de 16 años. Víctimas mayores adultos mayores.

Lesiones por conducción imprudente Penas actuales: 1 a 3 años (simple) y 2 a 4 años (agravada).

Nuevo Código: 2 a 6 años (simple). 3 a 6 años (agravada).

Armas de fuego Se establecerán penas “taxativas y concretas” para quienes porten armas sin autorización. Ejecución de las condenas Se buscará que las penas se cumplan de forma completa y efectiva .

Las condenas a perpetua no tendrán límite temporal .

Las penas acumuladas podrán resultar en condenas muy altas en casos graves. robo pistola Legítima defensa Se modificará la presunción legal para favorecer a quien se defiende.

Las víctimas tendrán participación durante todo el proceso. Comunicación a las víctimas Cuando un condenado obtenga salidas transitorias o cumpla su pena, la víctima será notificada en primer lugar. Delitos imprescriptibles Serán imprescriptibles los delitos: Homicidio agravado.

Abuso sexual en todas sus modalidades.

Sustracción de menores.

Trata de personas.

Terrorismo.

Tráfico y contrabando de estupefacientes.

Actuación en organizaciones criminales. Según el Gobierno, el 82% de estos casos implicará prisión efectiva. Corrupción Los funcionarios públicos condenados por delitos de corrupción no podrán acceder a jubilaciones de privilegio. Alcance federal El nuevo Código será aplicable en todas las provincias del país. "La justicia debe llegar a tiempo" Bullrich también sostuvo que uno de los objetivos centrales es mejorar los tiempos judiciales: “Necesitamos que las condenas no sean percibidas como insuficientes y que se cumplan de manera efectiva.” El Gobierno espera que el tratamiento del proyecto en el Congreso avance durante las sesiones extraordinarias.

