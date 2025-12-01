lunes 01 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de diciembre de 2025 - 16:27
País.

El Gobierno presentó el proyecto del nuevo Código Penal: qué penas busca endurecer

“Se busca poner orden y priorizar a las víctimas", indicaron desde el Gobierno. Además aseguraron que lo enviarán al Congreso y brindaron detalles.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
Cárcel en Argentina (foto ilustrativa).
País.

Buscan implementar un Código Penal con penas más duras para abusadoras
javier milei insistio con bajar la edad de imputabilidad y agravar las penas del codigo penal
Congreso.

Javier Milei insistió con bajar la edad de imputabilidad y agravar las penas del Código Penal

Durante la conferencia, Adorni aseguró que la iniciativa busca “poner orden donde antes reinaba la barbarie” y afirmó que el nuevo Código estará basado en la premisa “el que las hace, las paga”. También señaló que se terminará con la llamada “doctrina zaffaronista” y sostuvo que “las calles dejarán de ser tierra libre para el crimen”.

Bullrich, por su parte, destacó que el Congreso afrontará “una misión histórica”, ya que el Código Penal vigente —sancionado en 1921— “ha sido modificado por parches durante décadas y ya no responde a la realidad actual”. En ese sentido, señaló que el nuevo proyecto apunta a “dar vuelta la lógica del sistema penal, que favorecía a delincuentes, violadores y asesinos”, y aseguró que el eje estará puesto “en la sociedad y en las víctimas”.

Los principales puntos de la reforma

image
Brindaron detalles del proyecto del nuevo C&oacute;digo Penal.

Brindaron detalles del proyecto del nuevo Código Penal.

El proyecto incluye una serie de modificaciones que abarcan homicidios, delitos sexuales, corrupción, legítima defensa y ejecución de penas. Estos son los cambios más relevantes:

Homicidios

  • Homicidio simple: la pena máxima sube de 25 a 30 años.

  • Homicidios agravados con pena de perpetua: se incorporan nuevas circunstancias, como:

    • Magnicidios.

    • Asesinato de autoridades educativas en ejercicio de sus funciones.

    • Víctimas menores de 16 años.

    • Víctimas mayores adultos mayores.

Lesiones por conducción imprudente

  • Penas actuales: 1 a 3 años (simple) y 2 a 4 años (agravada).

  • Nuevo Código:

    • 2 a 6 años (simple).

    • 3 a 6 años (agravada).

Armas de fuego

  • Se establecerán penas “taxativas y concretas” para quienes porten armas sin autorización.

Ejecución de las condenas

  • Se buscará que las penas se cumplan de forma completa y efectiva.

  • Las condenas a perpetua no tendrán límite temporal.

  • Las penas acumuladas podrán resultar en condenas muy altas en casos graves.

robo pistola

Legítima defensa

  • Se modificará la presunción legal para favorecer a quien se defiende.

  • Las víctimas tendrán participación durante todo el proceso.

Comunicación a las víctimas

  • Cuando un condenado obtenga salidas transitorias o cumpla su pena, la víctima será notificada en primer lugar.

Delitos imprescriptibles

Serán imprescriptibles los delitos:

  • Homicidio agravado.

  • Abuso sexual en todas sus modalidades.

  • Sustracción de menores.

  • Trata de personas.

  • Terrorismo.

  • Tráfico y contrabando de estupefacientes.

  • Actuación en organizaciones criminales.

Según el Gobierno, el 82% de estos casos implicará prisión efectiva.

Corrupción

  • Los funcionarios públicos condenados por delitos de corrupción no podrán acceder a jubilaciones de privilegio.

Alcance federal

  • El nuevo Código será aplicable en todas las provincias del país.

"La justicia debe llegar a tiempo"

Bullrich también sostuvo que uno de los objetivos centrales es mejorar los tiempos judiciales:

“Necesitamos que las condenas no sean percibidas como insuficientes y que se cumplan de manera efectiva.”

El Gobierno espera que el tratamiento del proyecto en el Congreso avance durante las sesiones extraordinarias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Buscan implementar un Código Penal con penas más duras para abusadoras

Javier Milei insistió con bajar la edad de imputabilidad y agravar las penas del Código Penal

El Gobierno aplicará una reforma al Código Penal para que no prescriban los delitos sexuales

Javier Milei presentó el nuevo Código Penal con "tolerancia cero" y castigos más severos

Cuándo es la fiesta patronal por la Virgen del Cerro en Salta: el cronograma completo

Lo que se lee ahora
Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera de curso
Tucumán.

Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera dentro del aula

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Velan los restos de Ekel Meyer en el Palacio de Tribunales
Profundo pesar.

Jujuy despidió a Ekel Meyer: "Nos ha dejado un hombre de una calidad humana difícil de igualar"

El video se volvió viral en las redes sociales.
Sociedad.

Brutal pelea a la salida de un boliche: "¡Matalo!", gritaban los agresores

Adolescente de 16 años quedó detenido por la muerte de otro menor en Villa 9 de Julio - Tucumán
Policial.

Horror en Tucumán: un niño de 10 años fue asesinado y el principal sospechoso es un adolescente de 16

Ekel Meyer
Jujuy.

Confirmaron tres días de duelo provincial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer
Luto en la Justicia jujeña.

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel