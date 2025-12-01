lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 17:28
Fe.

Cuándo es la fiesta patronal por la Virgen del Cerro en Salta: el cronograma completo

A 25 años de la construcción de su santuario, la Virgen del Cerro ya fue visitada por más de 20 millones de peregrinos y miles se preparan para la celebración de este año.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Virgen del Cerro en Salta.

Virgen del Cerro en Salta.

La advocación surge de las apariciones marianas que, según los testimonios difundidos por la obra espiritual, ocurrieron en este sitio elegido por la Santísima Virgen para la edificación de su santuario. Con el paso del tiempo, la devoción creció de forma ininterrumpida, traspasando fronteras.

El sitio web oficial de la obra, www.inmaculadamadre-salta.org, registra más de 120 millones de visitas desde 250 países, entre ellos Estados Unidos, China, Alemania, Uruguay, Brasil, República Checa, Ucrania, Francia y Paraguay. Allí se comparten los mensajes atribuidos a la Virgen, la historia de las apariciones y la actividad pastoral del santuario.

La gran celebración será el 6 de diciembre

Virgen del Cerro en Salta.
Virgen del Cerro en Salta.

Virgen del Cerro en Salta.

Como cada año, la obra culminará su ciclo de actividades con la gran Fiesta en honor a la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, que se realizará el sábado 6 de diciembre.

Se espera que más de 30.000 fieles y peregrinos participen de una de las celebraciones marianas más convocantes del norte argentino.

El lema elegido para esta edición retoma las palabras del ángel en la Anunciación: “Dios te salve, María”.

El programa previsto es el siguiente:

  • 15:00 – Cantos y alabanzas.

  • 16:00 – Santa Misa, seguida de la Adoración Eucarística y procesión con el Santísimo.

  • Lanzamiento del Rosario de globos al cielo.

  • Consagración al Inmaculado Corazón de María y Toma de Gracia de los enfermos.

  • 19:15 – Procesión de Luces desde la Playa El Jardín de la Virgen hacia la Capilla, con rezo de los Misterios de la Luz por las intenciones del Papa, por la Argentina y por la paz mundial.

El Santuario invita a todos los fieles y peregrinos a participar de esta jornada de fe, oración y consagración, con un llamado especial a elevar plegarias por el país y por la paz en medio de los conflictos que atraviesa el mundo.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
