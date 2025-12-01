Cuándo es la fiesta patronal por la Virgen del Cerro en Salta: el cronograma completo

A 25 años de la construcción del Santuario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús —popularmente conocida como la Virgen del Cerro —, este lugar de devoción mariana se consolidó como uno de los destinos espirituales más visitados del país. Desde su inauguración, más de 20 millones de fieles llegaron hasta el cerro Tres Cerritos, en Salta, para expresar su fe, agradecer favores o llevar intenciones personales.

La advocación surge de las apariciones marianas que, según los testimonios difundidos por la obra espiritual, ocurrieron en este sitio elegido por la Santísima Virgen para la edificación de su santuario. Con el paso del tiempo, la devoción creció de forma ininterrumpida, traspasando fronteras.

El sitio web oficial de la obra, www.inmaculadamadre-salta.org , registra más de 120 millones de visitas desde 250 países , entre ellos Estados Unidos, China, Alemania, Uruguay, Brasil, República Checa, Ucrania, Francia y Paraguay. Allí se comparten los mensajes atribuidos a la Virgen, la historia de las apariciones y la actividad pastoral del santuario.

Virgen del Cerro en Salta. Virgen del Cerro en Salta.

Como cada año, la obra culminará su ciclo de actividades con la gran Fiesta en honor a la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, que se realizará el sábado 6 de diciembre.

Se espera que más de 30.000 fieles y peregrinos participen de una de las celebraciones marianas más convocantes del norte argentino.

El lema elegido para esta edición retoma las palabras del ángel en la Anunciación: “Dios te salve, María”.

El programa previsto es el siguiente:

15:00 – Cantos y alabanzas.

16:00 – Santa Misa, seguida de la Adoración Eucarística y procesión con el Santísimo.

Lanzamiento del Rosario de globos al cielo.

Consagración al Inmaculado Corazón de María y Toma de Gracia de los enfermos .

19:15 – Procesión de Luces desde la Playa El Jardín de la Virgen hacia la Capilla, con rezo de los Misterios de la Luz por las intenciones del Papa, por la Argentina y por la paz mundial.

El Santuario invita a todos los fieles y peregrinos a participar de esta jornada de fe, oración y consagración, con un llamado especial a elevar plegarias por el país y por la paz en medio de los conflictos que atraviesa el mundo.