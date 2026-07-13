lunes 13 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de julio de 2026 - 17:24
País.

Los veteranos de Malvinas bajaron un importante mensaje por el cruce Argentina-Inglaterra

La Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” pidió separar el fervor futbolístico del reclamo soberano por las Islas Malvinas.

+ Seguir en
Ex combatiendes de Malvinas.

Ex combatiendes de Malvinas.

Lee además
Javier Milei habló sobre las Malvinas.
Política.

Javier Milei por las Islas Malvinas: "Estamos haciendo avances que nunca se hicieron"
ElGobierno le respondió al Reino Unido por la Islas Malvinas
País.

El Gobierno le respondió al Reino Unido por la Islas Malvinas: "Fueron, son y serán argentinas"

La Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas “2 de Abril” difundió este lunes un mensaje dirigido a la sociedad argentina, los medios de comunicación y los hinchas, ante la expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra.

En el documento, los veteranos remarcaron que el encuentro debe ser entendido exclusivamente como una competencia deportiva y no como una revancha por el conflicto bélico de 1982.

“El deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido”, fue el mensaje central expresado en la previa del cruce que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.

Separar el fútbol de la causa Malvinas

La organización reconoció que el partido adquiere una relevancia particular por el vínculo histórico entre ambos países y por el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Sin embargo, consideró fundamental establecer una diferencia clara entre la pasión que despierta el fútbol y una causa nacional que mantiene viva la memoria de los 649 argentinos fallecidos durante el conflicto de 1982.

“El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica”, sostuvo la Federación en su comunicado.

Los veteranos señalaron que el reclamo de soberanía debe continuar desarrollándose de manera pacífica, mediante la diplomacia, la verdad histórica y los organismos internacionales, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional.

Un llamado contra el odio y la xenofobia

Desde la Federación pidieron que la consigna “Malvinas Argentinas” esté presente en las tribunas como una expresión de memoria y soberanía, pero sin caer en discursos de odio ni actitudes xenófobas contra el pueblo inglés.

También solicitaron a los comunicadores, a la sociedad y a quienes acompañen a la Selección que mantengan el respeto por quienes dieron su vida por la Patria.

La entidad propuso que el fútbol funcione como un puente para mantener vigente la causa Malvinas y recordar ante el mundo que el reclamo argentino continúa siendo pacífico e irrenunciable.

“La memoria permanece intacta”

En el cierre del documento, los veteranos destacaron que la ilusión deportiva y la defensa de la soberanía pueden convivir sin transformar un partido de fútbol en una confrontación política o bélica.

“La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica”, concluyeron.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei por las Islas Malvinas: "Estamos haciendo avances que nunca se hicieron"

El Gobierno le respondió al Reino Unido por la Islas Malvinas: "Fueron, son y serán argentinas"

Un excombatiente de Malvinas recuperó una carta que le escribió a su madre durante la guerra

La historia de Daniel Ponce y la carta de Malvinas: "La escribí apoyado en un cajón de munición"

Escapadas por el Norte: así es la costanera de Formosa con paisajes, cultura y sabores propios

Lo que se lee ahora
Foto: Gendarmería Nacional
Policiales.

Encontraron en San Juan a una adolescente de Jujuy que era buscada

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Imagen ilustrativa video
Jujuy.

Denunciaron maltrato animal en Jujuy: tres perros estaban expuestos al frío extremo en un balcón

Foto: Gendarmería Nacional
Policiales.

Encontraron en San Juan a una adolescente de Jujuy que era buscada

Desde Estados Unidos, un jujeño detalló cuánto cuestan las entradas para la semifinal entre Argentina e Inglaterra video
Reventa.

Desde Estados Unidos, un jujeño detalló cuánto cuestan las entradas para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Telekino del domingo 12 de julio: todos los premios del sorteo 2436
País.

Telekino del domingo 12 de julio: todos los premios del sorteo 2436

Los expertos del organismo público aclararon que ese pronóstico seco no descarta la ocurrencia de lluvias puntuales o eventos localmente intensos en esas zonas.
SMN.

El invierno terminará con temperaturas superiores a lo normal en Jujuy y gran parte del país

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel