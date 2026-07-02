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2 de julio de 2026 - 12:34
País.

Termas de Río Hondo: cómo llegar, qué visitar y cuánto gastar

El destino santiagueño combina aguas termales, relax y actividades. Conocé dónde queda, qué hacer y cuánto cuesta visitarlo

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Termas de Río Hondo: cómo llegar, qué visitar y cuánto gastar

Termas de Río Hondo: cómo llegar, qué visitar y cuánto gastar

Las Termas de Río Hondo se posicionan como uno de los destinos más atractivos de la Argentina para quienes buscan alejarse de la rutina, descansar y disfrutar de servicios vinculados con el bienestar y la relajación.

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La ciudad combina aguas termales, hoteles con spa, complejos familiares, centros de tratamiento y propuestas recreativas. Además, cuenta con atractivos naturales, deportivos y culturales que permiten completar la estadía más allá de los circuitos de relax.

Dónde quedan las Termas de Río Hondo

Termas de Río Hondo está ubicada en la provincia de Santiago del Estero, en el norte de la Argentina y a pocos kilómetros del límite con Tucumán.

Es uno de los principales centros termales del país y cuenta con una tradición turística consolidada, además de una infraestructura preparada para recibir visitantes durante todo el año.

Entre los atractivos cercanos se encuentra el Dique Frontal del Embalse Río Hondo, un lago artificial que suma paisajes, paseos y actividades al aire libre.

Por qué visitar Termas de Río Hondo

El principal atractivo del destino es su amplia cuenca hidrotermal, con napas que permiten obtener agua a distintas temperaturas, desde los 30°C hasta los 85°C, según la profundidad.

Este recurso natural es aprovechado por hoteles, complejos y centros especializados que ofrecen piletas termales, circuitos de relajación, masajes, fangoterapia y programas antiestrés.

La variedad de servicios convierte a Termas de Río Hondo en una alternativa ideal para quienes buscan una pausa, descansar y disfrutar de una experiencia orientada al bienestar.

termas de rio hondo

Qué hacer en Termas de Río Hondo

La actividad principal es disfrutar de las piletas termales, disponibles tanto en hoteles como en complejos abiertos al público.

También se pueden realizar masajes, tratamientos de relajación, terapias con barro y diferentes propuestas destinadas al descanso físico y mental.

Fuera del circuito termal, la ciudad ofrece pesca deportiva, deportes náuticos y golf en el Termas de Río Hondo Golf Club.

Otro de los sitios destacados es el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, reconocido por su calendario de competencias. También se puede visitar el Museo del Automóvil y recorrer la zona del Dique Frontal.

Cuánto cuesta visitar las Termas de Río Hondo

El acceso a los complejos termales parte desde los $12.000, mientras que los alojamientos con servicios incluidos comienzan en torno a los $45.000 por noche.

Los precios pueden variar según la categoría del establecimiento, los servicios contratados y la fecha elegida para viajar.

La oferta incluye desde complejos familiares hasta hoteles con spa y propuestas completas de descanso y relajación.

termas de rio hondo (2)

Cómo llegar a Termas de Río Hondo

Desde Buenos Aires, la alternativa más rápida es viajar en avión hasta el aeropuerto local. Los vuelos directos tienen una duración aproximada de dos horas.

También se puede llegar en micro desde Retiro, en un recorrido de entre 15 y 16 horas, o en vehículo particular por la Ruta Nacional 9.

El trayecto en auto comprende alrededor de 1.150 kilómetros y atraviesa distintas provincias antes de llegar a Santiago del Estero.

Un destino para descansar y desconectarse

Por sus aguas termales, su variedad de alojamientos y las actividades disponibles, Termas de Río Hondo se presenta como una opción atractiva para quienes buscan descanso, naturaleza y una pausa lejos del ruido de la ciudad.

La combinación de servicios, paisajes y propuestas recreativas permite organizar una escapada adaptada a diferentes presupuestos y estilos de viaje.

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