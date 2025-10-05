lunes 06 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de octubre de 2025 - 21:09
Torneo Clausura.

Boca Juniors goleó 5-0 a Newell's por el Torneo Clausura y es puntero de su grupo

Boca venció por 5-0 a Newell's en la Bombenera y pasó de estar noveno en su grupo, a convertirse en el líder de la zona A del Torneo Clausura.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
image

Boca Juniors consiguió una victoria muy contundente ante Newell´s en la Bombonera por la Fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Los goles del xeneize los marcaron: Milton Giménez 7' y 24'; Ayrton Costa 32'; Brian Aguirre 50' y Lautaro Blanco 59'.

Lee además
Se confirmó día y horario para los octavos del Reducido de Gimnasia de Jujuy
Fútbol.

Se confirmó día y horario para octavos del Reducido entre Gimnasia de Jujuy vs San Miguel
matias modolo hablo despues de la clasificacion: vamos a ir por mas, se viene algo mejor
Primera Nacional.

Matías Módolo habló después de la clasificación: "Vamos a ir por más, se viene algo mejor"

Con esta victoria, los dirigidos por Miguel Ángel Russo, logró ponerse en la cima del Grupo A y liderar también la tabla anual para la clasificación a las Copas Internacionales.

Noticia en desarrollo...

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Seguí leyendo

Se confirmó día y horario para octavos del Reducido entre Gimnasia de Jujuy vs San Miguel

Matías Módolo habló después de la clasificación: "Vamos a ir por más, se viene algo mejor"

Gimnasia de Jujuy venció 2-0 a Chacarita y jugará octavos del Reducido contra San Miguel

Franco Colapinto terminó 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

Gimnasia de Jujuy recibe a Chacarita para definir la posición en el Reducido: horario, tv y árbitro

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy volvió al triunfo: venció 2-0 a Chacarita con goles de Trasante y Palazzo / Foto: Emmanuel Vera
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy venció 2-0 a Chacarita y jugará octavos del Reducido contra San Miguel

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

¿Llegan las tormentas fuertes a Jujuy? El pronóstico del SMN para el domingo e inicio de semana
Importante.

¿Llegan las tormentas fuertes a Jujuy? El pronóstico del SMN para el domingo e inicio de semana

Impacto del cobro sanitario a extranjeros: se registra una fuerte reducción en la cantidad de consultas en Salta, Jujuy y Mendoza video
Chequeado.

Impacto del cobro sanitario a extranjeros: se registra una fuerte reducción en la cantidad de consultas en Salta, Jujuy y Mendoza

Arranca el curso de nivelación para la carrera de Medicina
Jujuy.

Arranca el curso de nivelación para la carrera de Medicina: todos los detalles

Gimnasia de Jujuy temporada 2025
Zona B.

Gimnasia de Jujuy recibe a Chacarita para definir la posición en el Reducido: horario, tv y árbitro

Thiago Medina dejó la terapia intensiva tras 3 semanas en grave estado: cómo sigue su recuperación
Salud.

Thiago Medina dejó la terapia intensiva tras 3 semanas en grave estado: cómo sigue su recuperación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel