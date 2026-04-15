La Quiaca: una persona en estado de ebriedad chocó contra un patrullero

Un preocupante hecho de inseguridad vial se registró durante el fin de semana en La Quiaca , donde un conductor en estado de ebriedad impactó contra un patrullero que se encontraba detenido en un semáforo en rojo.

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El episodio ocurrió en la intersección de avenida Lamadrid y Catamarca, cuando el vehículo colisionó contra la unidad policial. Tras el impacto, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a pocas cuadras por efectivos policiales.

Al realizarle el test de alcoholemia, se constató que presentaba 2.8 gramos de alcohol por litro de sangre , un nivel ampliamente superior al permitido. Como consecuencia, fue demorado y notificado por conducción peligrosa (Art. 83) y daño a la propiedad pública (Art. 103) .

Preocupación por la irresponsabilidad al volante

Desde la Unidad Regional 5, el comisario mayor Ariel Marcial advirtió sobre la reiteración de este tipo de conductas, que ponen en riesgo tanto a conductores como a peatones.

El caso del patrullero se suma a otros incidentes viales registrados en la región, como choques menores en La Quiaca y en la zona de Suripugio, además de un siniestro en Abra Pampa que involucró a un automóvil y una motocicleta, con infracciones por falta de documentación y casco.

Aumento de estafas virtuales en la Puna

En paralelo, las autoridades alertaron por un incremento en las estafas telefónicas y virtuales. Según el informe policial, los delincuentes utilizan distintos engaños para obtener datos personales y bancarios, logrando sustraer hasta 2 millones de pesos en algunos casos.

Ante esta situación, se reiteraron recomendaciones clave:

No brindar datos personales ni claves por teléfono o WhatsApp.

Evitar videollamadas de números desconocidos.

No ingresar a enlaces sospechosos.

Robos durante eventos masivos

La festividad de la Octava de Pascua en la ciudad dejó también un saldo de seis celulares robados, en su mayoría durante eventos bailables con gran concurrencia de personas.

En tanto, respecto a un video viral que mostraba una pelea callejera, la Policía aclaró que la situación fue rápidamente controlada por los más de 60 efectivos desplegados, sin registrarse heridos ni denuncias formales.

Refuerzan las recomendaciones de seguridad

Finalmente, las autoridades insistieron en la necesidad de reforzar las medidas de prevención, tanto en materia de seguridad digital como en la vía pública.

En ese sentido, recordaron la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol, utilizar casco en motovehículos y circular con la documentación obligatoria, con el objetivo de evitar hechos que puedan tener consecuencias graves.