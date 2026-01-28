miércoles 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 - 10:17
Rugby.

¿Cuándo jugarán los Pumas en Jujuy este año 2026?

Las ciudades de Córdoba, San Juan, Santiago del Estero, Buenos Aires, Jujuy y Mendoza albergarán los cruces más destacados. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Las sedes y fechas de los partidos de Los Pumas en Argentina.

Las sedes y fechas de los partidos de Los Pumas en Argentina.

El seleccionado argentino de rugby ya conoce el cronograma y los escenarios en los que jugará como local a lo largo de 2026. Será una temporada de alto voltaje, en la que el conjunto nacional será anfitrión de varias potencias internacionales. Es por eso que muchos se preguntan: ¿Cuándo llegan Los Pumas a Jujuy?

Los Pumas despidieron el año con una actuación que dejó una sensación agridulce frente a un rival que alcanzó las 11 victorias consecutivas.
Rugby.

Los Pumas lucharon hasta el final, pero perdieron 27-23 ante Inglaterra en Twickenham
Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027.
Deportes.

Se hizo el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027: ¿Qué rivales tienen Los Pumas?

En el fixture, el gran atractivo será la disputa del nuevo certamen Nations Championship, que aparece como el eje central del año. La agenda del seleccionado argentino tendrá su punto de partida en julio, con una serie de compromisos como local frente a Escocia, Gales e Inglaterra, en el marco de la Nations Championship.

La UAR confirmó el calendario y las sedes de los partidos que Los Pumas jugarán en Argentina en 2026.

Luego, entre agosto y septiembre, afrontará encuentros de preparación ante Sudáfrica y Australia. El calendario internacional se completará en noviembre, cuando el equipo emprenda una gira por Europa para medirse con Irlanda, Italia y Francia.

Las sedes y fechas de los partidos de Los Pumas en Argentina

La temporada se pondrá en marcha el 4 de julio en Córdoba, con el cruce frente a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes, pautado para las 16. El antecedente más cercano del seleccionado en La Docta fue el choque ante los All Blacks, disputado a cancha llena.

Las sedes y fechas de los partidos de Los Pumas en Argentina.

Siete días más tarde, el 11 de julio, el plantel se trasladará a San Juan para medirse con Gales en el Estadio del Bicentenario, nuevamente en horario vespertino. En ese escenario, el último registro es la caída por un margen mínimo frente a Inglaterra.

El 18 de julio la gira interna continuará en Santiago del Estero, donde el seleccionado argentino será local ante Inglaterra en el Estadio Único Madre de Ciudades, una cancha que en los últimos tiempos le trajo alegrías importantes.

Durante agosto, el calendario se mudará a la Ciudad de Buenos Aires. El sábado 8, los Springboks, conducidos por Rassie Erasmus, se presentarán en el estadio José Amalfitani para un amistoso internacional que despierta gran expectativa.

El calendario completo de Los Pumas en 2026.

El cruce frente a Australia se disputará en dos encuentros: el primero tendrá lugar el 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, desde las 16, mientras que el desquite se jugará el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza, a partir de las 18.

El calendario completo de Los Pumas en 2026

  • 4 de julio: Los Pumas vs Escocia – 16:00 – Córdoba (Nations Championship)
  • 11 de julio: Los Pumas vs Gales – 16:00 – San Juan (Nations Championship)
  • 18 de julio: Los Pumas vs Inglaterra – 16:00 – Santiago del Estero (Nations Championship)
  • 8 de agosto: Los Pumas vs Sudáfrica – 16:00 – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)
  • 29 de agosto: Los Pumas vs Australia – 16:00 – Jujuy (Test-Match)
Estadio 23 De Agosto.
  • 5 de septiembre: Los Pumas vs Australia – 18:00 – Mendoza (Test-Match)
  • 6 de noviembre: Los Pumas vs Irlanda (Nations Championship, visitante)
  • 14 de noviembre: Los Pumas vs Italia (Nations Championship, visitante)
  • 21 de noviembre: Los Pumas vs Francia (Nations Championship, visitante)
  • 27-29 de noviembre: Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)

La venta de entradas será informada en los próximos días y se realizará únicamente mediante la plataforma Ticketek.

