Gimnasia de Jujuy cayó de visitante por 2 a 1 ante Colegiales

Gimnasia de Jujuy perdió 2 a 1 en su visita a Colegiales por la fecha 23 de la Primera Nacional. El conjunto jujeño tuvo oportunidades para abrir el marcador durante el primer tiempo, pero no logró concretarlas y el local aprovechó sus momentos para quedarse con la victoria. Emiliano Endrizzi marcó el gol del descuento para el lobo, tras un error del arquero Difulvio.

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El equipo dirigido por Hernán Pellerano presentó una formación diferente a la que venía de superar 2 a 1 a Güemes en el estadio 23 de Agosto. Las modificaciones no dieron el resultado esperado y el Lobo sufrió una derrota en su nueva presentación fuera de Jujuy.

La última había sido ante Atlanta por 3 a 0 por la fecha 17.

Gimnasia tras la derrota continúa puntero con 41 puntos, le sigue Temperley con 37 y Atlanta con 36.

El Lobo se queda en Buenos Aires para enfrentar a Quilmes

Luego del partido ante Colegiales, la delegación de Gimnasia de Jujuy permanecerá en Buenos Aires. El motivo es que el próximo miércoles enfrentará a Quilmes, en el encuentro que había sido suspendido y quedó pendiente en el calendario de la Primera Nacional.

La cercanía entre ambos compromisos llevó al plantel a evitar el regreso a Jujuy.

El choque contra Quilmes representará una nueva oportunidad para sumar fuera de casa y dejar atrás rápidamente la caída sufrida frente a Colegiales.

Después recibirá a Tristán Suárez

Tras completar el compromiso pendiente, Gimnasia regresará a la provincia para jugar nuevamente como local. El lunes por la tarde recibirá a Tristán Suárez en el estadio 23 de Agosto, en otro encuentro importante dentro de la competencia.

El conjunto jujeño tendrá así tres partidos en pocos días, una seguidilla que exigirá administrar esfuerzos y evaluar el estado físico de los jugadores.